第62回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報
WQHDゲームも見た目も妥協なし！ Ryzen 7 9700X＋RTX 5070、32GBメモリー搭載の白PC
ゲーミングPCに40万円近い予算を出すなら、せっかくだから妥協はしたくない。CPUやメモリーにも余裕が欲しいのはもちろん、毎日目にするPCだからこそ、見た目にも満足できる1台を選びたいところだ。
そんな人に注目してほしいのが、STORMの「S2P-97X857」。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 12GBを組み合わせ、DDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを搭載。価格は39万9800円となっている。
しかも、2026年9月2日時点でSTORM公式サイトの売れ筋ランキングは2位。高性能なだけではなく、実際に人気を集めているモデルという点も見逃せない。
Ryzen 7 9700X＋RTX 5070でWQHDゲームをしっかり楽しめる
価格：399,800円
【CPU】AMD Ryzen7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
S2P-97X857の中心となるのが、CPUのRyzen 7 9700XとGPUのGeForce RTX 5070だ。
Ryzen 7 9700Xは8コア／16スレッドの高性能CPU。ゲームはもちろん、プレー中にDiscordやブラウザーを立ち上げたり、ゲーム配信や動画編集などにもPCを使ったりと、幅広い用途で余裕を持たせやすい。
GPUには12GBのGDDR7メモリーを備えるGeForce RTX 5070を採用。フルHDで高フレームレートを狙うだけでなく、2560×1440ドットのWQHDで画質を上げてゲームを楽しみたい人にも向いたGPUだ。
さらに、対応ゲームではDLSSのマルチフレーム生成なども利用できる。重量級タイトルでも映像品質とフレームレートの両方を追求しやすく、「せっかくPCで遊ぶならグラフィックにもこだわりたい」という人にはうれしい。
メモリー32GBを標準搭載、ゲーム以外も余裕を持たせやすい
メモリーを最初からDDR5 32GB搭載しているのもポイント。ゲームだけなら16GBで足りるケースもあるが、ゲームを起動しながら複数のアプリを使うとなると、余裕があるに越したことはない。
Discordで通話しながらゲームを遊び、裏ではブラウザーで攻略情報や動画を開く。さらに配信や動画編集にも挑戦する。そんな使い方でも32GBあればメモリー容量を気にしにくいだろう。
ストレージはPCIe Gen4対応のNVMe SSDを1TB搭載。容量の大きなゲームを何本かインストールしつつ使い始めるには扱いやすい容量となっている。
白いだけじゃない、配線まで隠して内部を美しく見せる
そして、S2P-97X857の大きな魅力が外観。ケースからCPUクーラー、グラフィックボードまでホワイト系パーツでまとめられており、明るく統一感のあるデザインに仕上げられている。
単純にパーツを白くしただけではない。マザーボードには背面コネクター仕様の「PRO B840M-P EVO PZ」を採用し、各種ケーブルを背面側へ回すことで、PC内部に配線が目立ちにくい構造になっている。
さらにGeForce RTX 5070も背面仕様を採用。グラフィックボードの補助電源ケーブルまで目立ちにくくすることで、ガラス越しに見える内部をすっきりと見せられる。「魅せるPC」を作るうえで、こうした細かな部分までこだわっているのは大きな魅力だ。
大画面液晶付き簡易水冷で、デスク上でも存在感あり
CPUクーラーには240mmラジエーターを採用した大画面液晶付き簡易水冷を標準搭載。CPUを冷却するためだけのパーツではなく、PC内部のアクセントとしても存在感がある。
マザーボードはWi-FiとBluetoothにも対応しているため、LANケーブルを引きにくい場所でも無線でネットワークに接続可能。Bluetooth対応のヘッドセットやゲームパッドなども使いやすい。
電源も850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用。Ryzen 7 9700XとRTX 5070という主要パーツだけでなく、メモリー容量や冷却、電源、無線機能まで含め、PC全体をしっかり仕上げた構成になっている。
性能だけでなく「置きたくなるPC」が欲しいなら注目
39万9800円という価格は、安くはない。だからこそS2P-97X857は、せっかく高性能なPCを買うなら細かな部分まで満足したい人に向いている。
Ryzen 7 9700XとRTX 5070でWQHDゲーミングを狙える性能を確保し、メモリーも余裕の32GB。そして白で統一したパーツと背面コネクター仕様によって、配線まで目立たせない美しい内部を実現している。
ゲーム性能はもちろん、デスクに置いたときの見栄えにもこだわりたい。そんな人なら、STORMで売れ筋2位に入っているS2P-97X857はチェックしておきたい1台だ。
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