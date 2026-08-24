第62回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

WQHDゲームも見た目も妥協なし！ Ryzen 7 9700X＋RTX 5070、32GBメモリー搭載の白PC

文●モーダル小嶋／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ゲーミングPCに40万円近い予算を出すなら、せっかくだから妥協はしたくない。CPUやメモリーにも余裕が欲しいのはもちろん、毎日目にするPCだからこそ、見た目にも満足できる1台を選びたいところだ。

　そんな人に注目してほしいのが、STORMの「S2P-97X857」。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070 12GBを組み合わせ、DDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを搭載。価格は39万9800円となっている。

　しかも、2026年9月2日時点でSTORM公式サイトの売れ筋ランキングは2位。高性能なだけではなく、実際に人気を集めているモデルという点も見逃せない。

Ryzen 7 9700X＋RTX 5070でWQHDゲームをしっかり楽しめる

S2P-97X857

価格：399,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　S2P-97X857の中心となるのが、CPUのRyzen 7 9700XとGPUのGeForce RTX 5070だ。

　Ryzen 7 9700Xは8コア／16スレッドの高性能CPU。ゲームはもちろん、プレー中にDiscordやブラウザーを立ち上げたり、ゲーム配信や動画編集などにもPCを使ったりと、幅広い用途で余裕を持たせやすい。

　GPUには12GBのGDDR7メモリーを備えるGeForce RTX 5070を採用。フルHDで高フレームレートを狙うだけでなく、2560×1440ドットのWQHDで画質を上げてゲームを楽しみたい人にも向いたGPUだ。

　さらに、対応ゲームではDLSSのマルチフレーム生成なども利用できる。重量級タイトルでも映像品質とフレームレートの両方を追求しやすく、「せっかくPCで遊ぶならグラフィックにもこだわりたい」という人にはうれしい。

 

メモリー32GBを標準搭載、ゲーム以外も余裕を持たせやすい

　メモリーを最初からDDR5 32GB搭載しているのもポイント。ゲームだけなら16GBで足りるケースもあるが、ゲームを起動しながら複数のアプリを使うとなると、余裕があるに越したことはない。

　Discordで通話しながらゲームを遊び、裏ではブラウザーで攻略情報や動画を開く。さらに配信や動画編集にも挑戦する。そんな使い方でも32GBあればメモリー容量を気にしにくいだろう。

　ストレージはPCIe Gen4対応のNVMe SSDを1TB搭載。容量の大きなゲームを何本かインストールしつつ使い始めるには扱いやすい容量となっている。

 

白いだけじゃない、配線まで隠して内部を美しく見せる

　そして、S2P-97X857の大きな魅力が外観。ケースからCPUクーラー、グラフィックボードまでホワイト系パーツでまとめられており、明るく統一感のあるデザインに仕上げられている。

　単純にパーツを白くしただけではない。マザーボードには背面コネクター仕様の「PRO B840M-P EVO PZ」を採用し、各種ケーブルを背面側へ回すことで、PC内部に配線が目立ちにくい構造になっている。

　さらにGeForce RTX 5070も背面仕様を採用。グラフィックボードの補助電源ケーブルまで目立ちにくくすることで、ガラス越しに見える内部をすっきりと見せられる。「魅せるPC」を作るうえで、こうした細かな部分までこだわっているのは大きな魅力だ。

 

大画面液晶付き簡易水冷で、デスク上でも存在感あり

インターフェースはアクセスしやすい側面にまとまっている

　CPUクーラーには240mmラジエーターを採用した大画面液晶付き簡易水冷を標準搭載。CPUを冷却するためだけのパーツではなく、PC内部のアクセントとしても存在感がある。

　マザーボードはWi-FiとBluetoothにも対応しているため、LANケーブルを引きにくい場所でも無線でネットワークに接続可能。Bluetooth対応のヘッドセットやゲームパッドなども使いやすい。

　電源も850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用。Ryzen 7 9700XとRTX 5070という主要パーツだけでなく、メモリー容量や冷却、電源、無線機能まで含め、PC全体をしっかり仕上げた構成になっている。

 

性能だけでなく「置きたくなるPC」が欲しいなら注目

　39万9800円という価格は、安くはない。だからこそS2P-97X857は、せっかく高性能なPCを買うなら細かな部分まで満足したい人に向いている。

　Ryzen 7 9700XとRTX 5070でWQHDゲーミングを狙える性能を確保し、メモリーも余裕の32GB。そして白で統一したパーツと背面コネクター仕様によって、配線まで目立たせない美しい内部を実現している。

　ゲーム性能はもちろん、デスクに置いたときの見栄えにもこだわりたい。そんな人なら、STORMで売れ筋2位に入っているS2P-97X857はチェックしておきたい1台だ。

 

■関連サイト

STORM トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
05月
06月
07月
08月
2025年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
02月
03月
04月
06月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
09月
10月
2016年
01月
03月
05月
2010年
05月
2008年
11月