インティ・クリエイツは9月25日、Nintendo Switch 2用ソフト『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』について、オフィシャルイラストレーターである畠山義崇氏が描き下ろした限定版BOX用の描き下ろしイラストを公開。

ゲームの発売日は、2026年10月22日予定。価格は、パッケージ通常版が7590円／パッケージ限定版が1万6280円、ダウンロード版が6480円だ。

本イラストは、「夜のビル街に舞い降りる“蒼き雷霆（あおきらいてい）”」が描かれた雰囲気満点なものとなっている。パッケージ限定版は数量限定商品なので、気になる人は早めに予約しよう。

【限定版同梱物】

①A4設定資料集「蒼き雷霆ガンヴォルト シリーズ オフィシャルコンプリートワークス」

電撃ゲーム書籍編集部から発売されていた設定資料集、「蒼き雷霆ガンヴォルト 蒼き雷霆ガンヴォルト 爪 オフィシャルコンプリートワークス」に「蒼き雷霆ガンヴォルト 鎖環（ギブス）」の設定画を追加収載した、全304頁のシリーズ完全版オフィシャルコンプリートワークス。

②CD「蒼き雷霆ガンヴォルト コンプリートサウンドトラック」（7枚組）

ゲーム中の全BGMを収載したサウンドトラックCD。

③歌曲CD「蒼き雷霆ガンヴォルト ボーナスソングコレクション」（1枚組）

既発CDに未収録の歌曲中心に収録したCD。

※A4設定資料集「蒼き雷霆ガンヴォルト シリーズ オフィシャルコンプリートワークス」はNintendo Switch版、PlayStation 5版「10周年記念（テンスアニバーサリー）コンプリートBOX」に同梱されていたアイテムと同じものです。

※CDの収録内容はNintendo Switch版、PlayStation 5版「10周年記念（テンスアニバーサリー）コンプリートBOX」に同梱されていたCDと同じです。ケースはデジパック仕様からジュエルケース仕様に変更されています。

■「ガンヴォルト情報局第92回」が2026年10月7日21時に配信！

MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、蒼き雷霆ガンヴォルトシリーズ関係の情報を紹介する「ガンヴォルト情報局」。その最新回となる第92回が、2026年10月7日21時より配信される。

番組では、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報、イベント情報など盛りだくさんのコンテンツを紹介予定なので、お見逃しなく。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局第92回

日時：2026年10月7日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）

出演：倉知玲鳳さん

配信URL：

Youtube Live：https://www.youtube.com/live/8rfhXUCMbVw

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351461107

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月22日予定

価格：

パッケージ通常版：7590円

パッケージ限定版：1万6280円

ダウンロード版：6480円

※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。

CERO：B（12才以上対象）

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