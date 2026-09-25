配信番組「ガンヴォルト情報局 第92回」が2026年10月7日21時に配信！
Switch 2版『蒼き雷霆 ガンヴォルト TE』の限定版BOX用の描き下ろしイラストを公開！
インティ・クリエイツは9月25日、Nintendo Switch 2用ソフト『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』について、オフィシャルイラストレーターである畠山義崇氏が描き下ろした限定版BOX用の描き下ろしイラストを公開。
ゲームの発売日は、2026年10月22日予定。価格は、パッケージ通常版が7590円／パッケージ限定版が1万6280円、ダウンロード版が6480円だ。
本イラストは、「夜のビル街に舞い降りる“蒼き雷霆（あおきらいてい）”」が描かれた雰囲気満点なものとなっている。パッケージ限定版は数量限定商品なので、気になる人は早めに予約しよう。
【限定版同梱物】
①A4設定資料集「蒼き雷霆ガンヴォルト シリーズ オフィシャルコンプリートワークス」
電撃ゲーム書籍編集部から発売されていた設定資料集、「蒼き雷霆ガンヴォルト 蒼き雷霆ガンヴォルト 爪 オフィシャルコンプリートワークス」に「蒼き雷霆ガンヴォルト 鎖環（ギブス）」の設定画を追加収載した、全304頁のシリーズ完全版オフィシャルコンプリートワークス。
②CD「蒼き雷霆ガンヴォルト コンプリートサウンドトラック」（7枚組）
ゲーム中の全BGMを収載したサウンドトラックCD。
③歌曲CD「蒼き雷霆ガンヴォルト ボーナスソングコレクション」（1枚組）
既発CDに未収録の歌曲中心に収録したCD。
※A4設定資料集「蒼き雷霆ガンヴォルト シリーズ オフィシャルコンプリートワークス」はNintendo Switch版、PlayStation 5版「10周年記念（テンスアニバーサリー）コンプリートBOX」に同梱されていたアイテムと同じものです。
※CDの収録内容はNintendo Switch版、PlayStation 5版「10周年記念（テンスアニバーサリー）コンプリートBOX」に同梱されていたCDと同じです。ケースはデジパック仕様からジュエルケース仕様に変更されています。
■「ガンヴォルト情報局第92回」が2026年10月7日21時に配信！
MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、蒼き雷霆ガンヴォルトシリーズ関係の情報を紹介する「ガンヴォルト情報局」。その最新回となる第92回が、2026年10月7日21時より配信される。
番組では、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の最新情報、イベント情報など盛りだくさんのコンテンツを紹介予定なので、お見逃しなく。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局第92回
日時：2026年10月7日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
出演：倉知玲鳳さん
配信URL：
Youtube Live：https://www.youtube.com/live/8rfhXUCMbVw
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351461107
【ゲーム情報】
タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年10月22日予定
価格：
パッケージ通常版：7590円
パッケージ限定版：1万6280円
ダウンロード版：6480円
※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。
CERO：B（12才以上対象）
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