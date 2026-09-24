ティザームービーやSteamページも公開中！
『エストポリス伝記 I＆II』がSwitch 2／Switch／PS5／Steamで2027年に発売決定！
タイトーの9月24日、家庭用ゲームソフト『エストポリス伝記 I＆II』を2027年に発売すると発表。プラットフォームは、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）を予定しており、価格は未定だ。
本作は、1993年にタイトーが発売したロールプレイングゲーム『エストポリス伝記』と、1995年に発売した『エストポリス伝記II』をカップリング収録したソフト。「エストポリス伝記」シリーズの企画者である宮田正英氏も協力し、現行プラットフォームへの移植にあたっての調整を行っているという。
発表にあわせて、ティザーサイトやPC（Steam）版のストアページも公開。サイト内およびSteamニュースページには、タイトー、企画者の宮田正英氏、欧米販売を担当するClear River Games社によるメッセージを掲載している。ゲームの詳細については、今後の発表に期待しよう。
公式サイト：https://www.taito.co.jp/estpolis
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4027620
ティザームービー：https://www.youtube.com/watch?v=7TB-dbpfqsM
『エストポリス伝記』
1993年に家庭用ゲームソフトとして発売されたロールプレイングゲーム。伝説的な英雄の子孫である主人公と、宿命を背負った少女「ルフィア」の物語が描かれ、感動的なストーリーと印象的な音楽が、当時人気を博した。
『エストポリス伝記II』
1995年に家庭用ゲームソフトとして発売された『エストポリス伝記』の前日譚となるゲーム。後に英雄と称えられる「マキシム」と、その仲間たちの物語が描かれる。ステップムーブシステムと銘打ったターン性の移動システムや、アクションパズル要素あふれるダンジョン、カプセルモンスターの育成、ローグライクステージの導入など、革新的なゲームシステムが話題となった。
【ゲーム情報】
タイトル：エストポリス伝記 I＆II
ジャンル：ロールプレイング
販売：タイトー
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
CERO：審査予定
© TAITO CORPORATION
※TAITO、TAITO ロゴ、Estpolisおよび「エストポリス伝記」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
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