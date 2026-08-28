タイトーは8月28日、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用SDカード最新作『アーケードコレクションPART2』の収録タイトルを公開し、予約受付を開始した。『アーケードコレクションPART2』の発売日は2027年3月25日予定、価格は9878円だ。

あわせて、ファンから多数寄せられた要望に応え、「パドル＆トラックボールコントローラー バイオレットカラー」や、2人同時プレイにも対応する「コントロールパネル バイオレットカラー」「コントロールパッド バイオレットカラー」の専用周辺機器3種を、2026年12月17日に発売することも決定した。

■「レディーバグ」や「アンダーカバーコップス」など全10タイトル収録！

『アーケードコレクションPART2』2027年3月25日発売

『アーケードコレクションPART2』は、ゲーム10タイトルを収録した「イーグレットツー ミニ」専用SDカード。本体のSDカード用スロットに差し込むことで収録タイトルを遊ぶことができる。

第5弾となる本作の追加により、「イーグレットツー ミニ」で遊べるタイトルは累計100タイトルに到達。本作の収録内容は、「レディーバグ」や「アンダーカバーコップス」をはじめ、「ユニバーサル（現：ユニバーサルエンターテインメント）」「アイレム（アイレムソフトウェアエンジニアリング）」によって1980年から1993年までに展開された全10タイトルとなる。

※「ユニバーサル」「アイレム」のコーポレートロゴマークは、各社より許諾を得て、収録タイトル発売当時の表記を使用しています。

なお、『アーケードコレクションPART2』には、全10タイトルを収録した「イーグレットツー ミニ」専用SDカードのほか、全32ページの特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 6」と全10タイトルの「インストラクションカード ミニ」が同梱される。

●『アーケードコレクションPART2』収録タイトル一覧（タイトル／年代／ジャンル／プレイ人数／開発元）

チーキーマウス／1980年／アクション／1～2人（交互）／ユニバーサル

レディーバグ／1981年／アクション／1～2人（交互）／ユニバーサル

スナップジャック／1982年／アクション／1～2人（交互）／ユニバーサル

ミスター・ドゥ対ユニコーン／1983年／アクション／1～2人（交互）／ユニバーサル

ジャンピング・ジャック／1984年／アクション／1～2人（交互）／ユニバーサル

ギャロップ／1991年／横シューティング／1～2人（交互）／アイレム

サンダーブラスター／1991年／縦シューティング／1～2人（同時）／アイレム

アンダーカバーコップス／1992年／アクション／1～2人（同時）／アイレム

野球格闘リーグマン／1993年／アクション／1～2人（同時）／アイレム

パーフェクト・ソルジャーズ／1993年／対戦格闘／1～2人（同時）／アイレム

※2人同時プレイや交互プレイには、別売りの「コントロールパネル バイオレットカラー」または「コントロールパッド バイオレットカラー」が必要です。

■「イーグレットツー ミニ」専用周辺機器3種が

ファンからの要望に応え「バイオレットカラー」で登場！

ファンから多数寄せられた要望に応え、「パドル&トラックボールコントローラー バイオレットカラー」「コントロールパネル バイオレットカラー」「コントロールパッド バイオレットカラー」の3種を発売。

「イーグレットツー ミニ」および専用ソフトには、2人同時プレイや交互プレイに対応したタイトルも多く収録しているが、2人で遊ぶ際には別売りコントローラーが必要となることから、今回カラーリングを一新した、バイオレットカラーでのコントローラー2種、さらに接続だけで10タイトルが遊べる「パドル＆トラックボールコントローラー バイオレットカラー」を遊びの幅をさらに広げる専用周辺機器として、2026年12月17日に発売予定。

・イーグレットツー ミニ専用 パドル＆トラックボールコントローラー バイオレットカラー

「パドル＆トラックボールコントローラー バイオレットカラー」はイーグレットツー ミニ本体に接続するだけで、本体タイトルに『アルカノイド』『サイバリオン』などの10タイトルが追加される。パドルやトラックボールなどジョイスティックとは違う操作感を家庭で体験可能だ。本作には専用コントローラーのほかに、10タイトルの「インストラクションカード ミニ」が同梱される。

※最新のアップデートにより、パドル＆トラックボールゲーム拡張セットを既にお持ちの方も、パドル＆トラックボールコントローラーを本体に接続するだけで、以下の10タイトルがSDカード不要でプレイ可能になります追加されます。

●『パドル＆トラックボールゲーム』タイトル一覧（タイトル／年代／ジャンル／プレイ人数）

マリンデート／1981年／アクション／1～2人（交互）

ストライクボウリング／1982年／スポーツ／1～2人（交互）

バーディーキング／1982年／スポーツ／1～2人（交互）

アルカノイド／1986年／ブロック／1～2人（交互）

アルカノイド リベンジオブDOH／1987年／ブロック／1～2人（交互）

プランプポップ／1987年／風船割り／1～2人（同時）

サイバリオン／1988年／シューティング／1～2人（交互）

キャメルトライ／1989年／メイズ／1～2人（交互）

アルカノイドリターンズ／1997年／ブロック／1～2人（同時）

プチカラット／1997年／パズル／1～2人（同時）

※2人プレイは、「パドル＆トラックボールコントローラー」を1Pとし、「イーグレットツー ミニ」本体を2Pとして操作します。

・イーグレットツー ミニ専用コントロールパネル バイオレットカラー

本製品は「イーグレットツー ミニ」本体に接続して使用する専用周辺機器で、2人同時プレイや交互プレイを楽しむための必須アイテム。実際のアーケード筐体を彷彿とさせるサイズ感に、ゲームセンターさながらの本格レバーと6ボタンを搭載。格闘ゲームやシューティングゲームに最適な8方向・4方向のレバー切り替え機能や抜群のタッチはそのままに、新色「バイオレットカラー」として新発売する。

本パネルを使用することで、「イーグレットツー ミニ」シリーズに多数収録されている「2人プレイ対応ゲーム」の楽しさをより一層引き出し、白熱の対戦・協力プレイを当時のゲームセンターさながらの臨場感で堪能することが可能だ。

・イーグレットツー ミニ専用コントロールパッド バイオレットカラー

本製品は「イーグレットツー ミニ」本体に接続して使用する専用周辺機器で、コントロールパネルと同様、2人同時プレイや交互プレイを楽しむための必須アイテム。家庭用ゲーム機のコントローラーに慣れ親しんだ人でも、直感的に操作しやすい使い心地と手軽さが魅力の「コントロールパッド」が、新色「バイオレットカラー」として新発売する。

本パッドを使用することで、「イーグレットツー ミニ」シリーズに多数収録されている「2人プレイ対応ゲーム」の楽しさをより一層引き出し、家族や友人と白熱の対戦・協力プレイを手軽に堪能できる。

■「イーグレットツー ミニ バイオレットカラー」＆「本体＋『アーケードコレクションPART2』」のセットも発売！

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体＋アーケードコレクションPART2 セット

「イーグレットツーミニ バイオレットカラー」本体と、『アーケードコレクションPART2』のセット製品も発売。こちらの発売日は2027年3月25日、価格は3万1856円だ。

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

イーグレットツーミニ本体のバイオレットカラーバージョンも発売。収録タイトルはこちらを確認しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART2

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

プラットフォーム：イーグレットツー ミニ／イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

発売日：2027年3月25日予定

価格：9878円

プレイ人数：1～2人

同梱物：

・10タイトル収録SDカード

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 6」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（10タイトル）

・本体アップデート手順書

【製品情報】

製品名：イーグレットツー ミニ専用パドル＆トラックボールコントローラー バイオレットカラー

ジャンル：バラエティー

販売：タイトー

価格：1万6478円

発売日：2026年12月17日予定

製品サイズ：幅256mm×奥行き116mm×高さ48mm／ケーブル2.0m

重量：420g

本体対象年齢：15歳以上

同梱物：

・パドル＆トラックボールコントローラー バイオレットカラーｘ1

・取扱説明書（保証書付き）

・インストラクションカード ミニ(10タイトル)

製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパネル バイオレットカラー

発売日：2026年12月17日予定

価格：1万5378円

製品サイズ：幅256mm×奥行き116mm×高さ91mm／ケーブル2.0m

重量：880g

同梱物：

・コントロールパネル バイオレットカラーｘ1

・取扱説明書（保証書付き）

製品名：イーグレットツー ミニ専用コントロールパッド バイオレットカラー

販売：タイトー

発売日：2026年12月17日予定

価格：5478円

製品サイズ：幅155mm×奥行き77mm×高さ30mm／ケーブル2.0m

重量：150g

同梱物：

・コントロールパッド バイオレットカラーｘ1

・取扱説明書（保証書付き）

製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体＋アーケードコレクションPART2 セット

ジャンル：バラエティー

発売日：2027年3月25日予定

価格：3万1856円

プレイ人数：1～2人

同梱物：

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラー本体

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル

・取扱説明書（保証書付き）

・「イーグレットツー ミニ アーケードコレクションPART2」10タイトル収録SDカード

・特典DX攻略本「電撃TAITO STATION VOLUME 6」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ(アーケードコレクションPART2収録10タイトル)

・【セット特典】インストラクションカード ミニ(本体収録40タイトル)

※収録されているソフトは、原作のゲーム内容を本製品にあわせて再現しており、原作とは動作や表現・操作性などが異なる場合があります。

※ゲーム画面は開発中のものを含みます。

※パッケージ画像は仮のものです。

製品名：イーグレットツー ミニ バイオレットカラー

ジャンル：卓上ゲームセンター

発売日：2027年3月25日予定

価格：2万1978円

製品サイズ：幅150mm×奥行き200mm×高さ209mm

重量：1130g

最大消費電流：1.65A（本体のみ）

推奨電源：5V/2.4A（12W）以上

液晶モニター：5インチ液晶モニター（アスペクト比4:3、解像度1024×768）

本体端子：

・SDカード用スロット・電源接続端子（USB Type-C）

・HDMI出力端子（TV出力用）

・ヘッドホン端子（3.5mm）

・コントローラー接続端子（USB Type-A）×2

内容物：

・イーグレットツー ミニ バイオレットカラーｘ1

・電源用USBケーブル（1.5m）

・HDMIケーブル（2.0m）

・インストラクションパネル・取扱説明書（保証書付き）