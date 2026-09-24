コナミデジタルエンタテインメントは9月24日、サイコロジカルホラーシリーズ「SILENT HILL」の最新作『SILENT HILL: Townfall』を、PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）にて発売。価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともにスタンダードエディションが7480円、ダウンロード専売のデラックスエディションが8580円だ。

『SILENT HILL: Townfall』は、全世界でシリーズ累計販売本数が1780万本※を超える「SILENT HILL」シリーズ初の全編一人称視点を採用したサイコロジカルホラー作品。

※2026年6月末時点

※サブスクリプションサービスにおけるプレイ人数を含む

本作の舞台は、スコットランドの冷たい海に浮かぶ孤島“セントアメリア”。深い霧と静寂に包まれたこの町では、かつて存在した人々の気配や断片的な記憶が、現実と虚構の境界を曖昧に交錯する不穏な世界が広がっている。

シリーズの核となる「サイコロジカルホラー」を継承しながら、本作ではフルレングス作品としてシリーズ初となる全編一人称視点を採用。プレイヤーはより高い没入感で町を探索し、物語と密接に紐づいた謎解きを体験できる。

迫り来る脅威から身を潜める緊張、死と隣りあわせの戦闘、そして物語に密接に絡みつくパズルが待ち受ける。

「SILENT HILL」シリーズは近年、国内外の主要ゲームアワードで高い評価を獲得している。シリーズ前作『SILENT HILL f』は、第1回「日本ホラーゲーム大賞2026 produced by 百室」にて大賞を受賞したほか、「日本ゲーム大賞2026」年間作品部門で優秀賞を受賞。

また、『SILENT HILL 2』のリメイク作品も「The Game Awards 2024」で5部門にノミネートされるなど、「SILENT HILL」シリーズ作品は国内外で高い評価を得ている。

シリーズ初の全編一人称視点で描かれる『SILENT HILL: Townfall』ならではの、新たなサイコロジカルホラー体験にぜひ注目しよう。

▼ローンチトレーラー

https://youtu.be/7FigqXh7nAY

■『SILENT HILL: Townfall』動画投稿ガイドライン公開中

『SILENT HILL: Townfall』の動画およびスクリーンショット投稿ガイドラインを公開している。ガイドラインの内容に従うことで、誰でも本作のプレイ動画や実況動画を投稿・配信可能だ。詳細は以下「動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン」を確認してほしい。

▼動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン

https://www.konami.com/games/silenthill/townfall/guideline/jp/ja/

■発売を記念して公式SNSキャンペーンを実施

【賞品】

Amazonギフト券1000円分を40名にプレゼント

【応募方法】

公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすると応募可能

【応募期間】

2026年9月24日～10月8日23時59分

※詳細は「SILENT HILL」シリーズ公式Xをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL: Townfall

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）

発売日：発売中（2026年9月24日）

価格：

スタンダードエディション：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8580円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：D（17才以上対象）

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