コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）から9月24日にPlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）で発売されたサイコロジカルホラー『SILENT HILL: Townfall』。メーカーから本作のPlayStation 5版のソフトの提供を受けたので、そのプレイ感を含めたレビューをお届けしよう。

ゲームの価格は、パッケージ通常版とダウンロード版Standard Editionが7480円。ダウンロード専売のDeluxe Editionが8580円となる。

▼ローンチトレーラー

■霧に包まれた孤島セントアメリアに漂着したサイモンを待つものは……

本作では、主人公のサイモン・オーデルがセントアメリア島にたどり着くことから始まる。そして彼は、CRTVから聞こえたゾーイという女性の声に導かれ、霧の町へと足を踏み入れていく。

ゲームは章立てで進行。章によって、操作キャラクターが変わることがある。本作の主な登場人物は、以下の3人だ。

本作は、全編一人称視点でゲームが展開。ゲームのグラフィックの進化も相まって、まるでその場に実際に自分がいるような、抜群の臨場感を感じられた。

PS5版はDualSense ワイヤレスコントローラーのアダプティブトリガーや3Dオーディオ、ハプティックフィードバックに対応。シチュエーションにあわせてコントローラーの振動が微細に変化したり、音で敵のいる方向がなんとなく感じられたり、これらの機能のおかげで、より深く臨場感を感じられるというか、ゲームの世界に没入できたように感じた。

■CRTVを使った新たな謎解きが新鮮！

本作では、液晶画面の付いたCRTVが探索用のアイテムとして登場。CRTVの画面でチューニングすることで、プレイヤーがどこに向かうべきかを映像で示されたり、敵の位置を確認できたりする。これまでと違ったプレイ感で、新鮮に楽しめた。

ちなみに、CRTVの代わりにポケベルを使うシチュエーションもあり。

ほかにもメモの中にあるヒントをもとに謎を解いたり、パズル的なものがあったり、謎解きの要素も多彩。これまでのシリーズでは謎解きの難易度を変更できたが、本作ではパズル難易度として“ヒントあり”と“ノーマル”の2つから選ぶことが可能。ヒントありにすると、ヒント部分が赤く表示される。

今回、謎解きがかなり手強い印象。筆者はうっかりひとつのギミックを見落として、ずっと同じエリアをうろうろしてしまった。ひとつのエリアにこだわらず、何もできなくなったと思ったら、先のエリアへと進んでしまうのも手だ。

■ただ闇雲に戦うだけではない、隠れることも大切に

本作では、『SILENT HILL f』同様、打撃武器などは壊れてしまう。銃などは弾数に限りがあるため、今回は積極的にクリーチャーを倒しにいくというより、逃げられるものは逃げ、どうしても邪魔になるものだけ倒していくのが戦い方のセオリーになりそう。

これまでのシリーズも敵を避けるといったシチュエーションはあったものの、三人称視点だったため、敵がどこにいるのかなど把握しやすかった。今回は一人称視点のため、背後や自分の後ろにいる敵など見ることができない。なので、避けて逃げ回るというより、隠れるということが重要だと感じた。

ちなみに、主人公がガードをすることで相手からのダメージを抑えることが可能。ただ、クリーチャーの掴みなど、一部の攻撃はガードができない点は注意しよう。

プレイヤーキャラクターは、中腰になることで物陰に隠れたり、足音を忍ばせて行動できる。また、R1ボタンを押しながらLスティックを操作すると、のぞき込んで姿を隠したまま、周囲の状況を確認可能。

シチュエーションによっては武器など持たずに行動することもあるので、この動作は意外と重要。また、建物のドアや、建物内のクローゼットなど、隠れ場が用意されている。敵に追いかけられたら、こちらに逃げ込もう。ここで敵をやり過ごせる。

ダッシュで逃げることもできるけれども、多くの場合は、敵に追い付かれてしまった。隠れられる場所は常にチェックしておくようにしたい。

■新しい気持ちで楽しめる「SILENT HILL」をぜひ体験してみよう

一人称視点となり、探索の臨場感やクリーチャーへの対処法などがこれまでと大きく変わった本作。「SILENT HILL」というシリーズ作ではあるものの、まったく新しい感覚で楽しめるので、シリーズに触れたことのない人にもおすすめしたい一本だ。

ちなみに、頭の揺れの有り無し、カメラ移動の感度などをオプションで調整できる。一人称視点のゲームに酔いやすいという人はこれらを調整して、遊びやすい環境に整えよう。

カメラ移動の感度は初期状態だとわりと速めに感じたので、酔いやすい人は感度を下げておくといいかも。

本作はほかのシリーズ同様、プレイヤーの行動によってエンディングが変わるなど、周回要素も用意されている。この秋、じっくり遊べるサイコロジカルホラー作品でもあるので、シリーズファンはもちろん、まだ「SILENT HILL」を遊んだことのない人も、ぜひチェックしてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：SILENT HILL: Townfall

ジャンル：サイコロジカルホラー

販売：KONAMI

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games）

発売日：発売中（2026年9月24日）

価格：

スタンダードエディション：7480円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：8580円（ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5のみ。

CERO：D（17才以上対象）

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