見たことないくらいスタイリッシュな、ポータブルSSDを発見【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

本日の午後に訪れたのは、EA SEMI（SHANGHAI）TECH LIMITEDのブース。こちらは半導体メーカーで、SSDやメモリーなどを多数取り扱うメーカーです。

従来は業務用の製品をメインに展開していたものの、最近はAmazonを通じて、一般向けにも製品の販売を始めました。ブース担当者によれば、オススメは、ポータブルSSDとのこと。

実際に見せてもらうと、これは確かにいい。「R101」というモデルで、256GB、512GB、1TBの3容量で展開。最大速度は公称1050MB/s、USB 3.2 Gen2接続の仕様です。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！