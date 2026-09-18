有限会社いしん（DAIAD）のブースにお邪魔しました【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

有限会社いしんが展開する「DAIAD」のブースを訪問。

同社は配信用機材など、映像機器を企画・販売するメーカーです。実機を使って展示しているので、イベントに向けて機材の選定を進めている方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょう。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！