豪華なハンドルコントローラーで『Forza Horizon 6』遊ぶと、最高に楽しい【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も盛り上がってます！

FlashFire／DIYAO／Dongguan FlashFire Digital Technologyのブースの模様をレポート。

このブースでは、ハンドルコントローラーを展示。3台の試遊台が用意されていて、レーシングゲームが楽しめます。

なんのゲームかというと、それはもちろん（？）『Forza Horizon 6』です。今年はレーシングシミュレーターにForza Horizon 6を組み合わせているパターン多し。

会場を巡る中で、自然とこうした「リアルな人気」を感じ取れるのも、ゲームショウの楽しさです。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！