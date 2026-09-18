ゲーミングデバイスの性能を左右する「スイッチ」を、じっくりと観察【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

会場を歩いていて、おっ！と思ったのが、スイッチメーカー・TCCのブース。

キーボードのスイッチのほか、マウスやゲームパッドのスイッチも製造しています。新製品の静音磁気スイッチも見せてもらうことができました。

ふだんあまり意識しませんが、ガジェットにはこうした内部パーツがたくさん組み込まれていますので、改めて目にすると「いつもお世話になってます！」という気分になりますね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！