神鷹凛デザインの「B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4」登場！ 10月2日発売

GIGABYTEは、日本国内正規代理店を通じて、Intel B760チップセット搭載のMicroATXマザーボード「B760M AORUS ARI WIFI6E DDR4」を10月2日から販売開始する。価格はオープンプライスで、26,800円前後の見込み。

この新製品は、GIGABYTEのイメージキャラクター「神鷹凛」をあしらった外観が特徴のAORUSゲーミングモデルだ。12+1+1フェーズのデジタル電源設計を採用し、DDR4 XMPメモリ、PCIe 5.0 Gen5 x16、2基のPCIe 4.0 M.2スロット、Realtek 2.5GbE有線LAN、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3などを備える。フロントUSB 3.2 Gen.2 Type-C、リアUSB 3.2 Gen.2x2 Type-Cも搭載し、拡張性と接続性を両立する構成だ。

冷却面では、VRM用大型ヒートシンクとM.2 Thermal Guardを装備し、長時間のゲームプレイや高負荷時の安定動作を支える。PCIe x16スロットはEZ-Latchによるクリックリリースに対応し、組み立てやグラフィックスカードの着脱もしやすいという。さらに、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus BIOS更新ボタン、Smart Fan 6、Ultra Durable PCIeアーマーなども備え、初めて自作PCに挑戦するユーザーにも扱いやすい仕様だ。

保証は3年で、購入後6ヵ月間はソケットピン折れの無償修理保証も付く。なお、対象となる神鷹凛マザーボード購入者向けには、11月22日までの購入分、11月30日までの応募分を対象とした特製マウスパッド＆フィギュアキャンペーンも実施される。AORUSメンバーサイトで製品登録後、キャンペーンページからレシートをアップロードして応募する流れだ。電源ユニットと合わせて購入した場合は、神鷹凛特製フィギュアも進呈される。フィギュアは4種のうち1種がランダムで届く仕組みだ。