GIGABYTE、TOKYO GAME SHOW 2026にAORUS出展　発売前の注目ゲーム7作品を試遊可能

GIGABYTEは9月17日から9月21日まで、千葉・幕張メッセで開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」にAORUSブランドとして出展する。会場はHall 6の06-C02で、最新ゲーミングPCとモニターを軸に、発売前タイトルを含む注目ゲーム7作品の試遊体験を提供する企画だ。

ブースでは、スクウェア・エニックスの「ファイナルファンタジーVII リベレーション」や「ファイナルファンタジー レゾナンス」、CAPCOMの「ドラゴンズドグマ2: ダークアリズン」など、話題作をAORUSのPCおよびモニターで試遊できる。ほかにも「鬼武者 Way of the Sword Demo」「ストリートファイター6」「Forza Horizon 6」「007 ファーストライト」が並び、ゲームごとの映像表現や操作感を実機で確認できる構成だ。なお、「鬼武者 Way of the Sword Demo」はCERO Z対象のため18才未満は試遊不可となるほか、機材コンディションにより日ごとに試遊タイトルが変わる場合があるという。

イベント期間中は「AORUS MISSION: ON」も実施する。ブース内で指定ミッションを達成するとAORUSオリジナルグッズをその場で受け取れるほか、TGS期間中にブースを撮影してXへ投稿した参加者の中から抽選で1名に、有機ELゲーミングモニター「M27UP ICE」をプレゼントする。対象のモニターは展示使用品で、新品ではないとのこと。

TOKYO GAME SHOW 2026はビジネスデイが9月17日・9月18日の10:00〜17:00、一般公開日が9月19日から9月21日までの9:30〜17:00で、最終日は16:00までとなる。AORUSブースの詳細や来場ゲスト情報は日本公式Xアカウント「@AORUS_JP」とInstagram「@aorus_jp」で案内される。