GIGABYTE「B550 X EAGLE WIFI6E」登場、約1万9500円のATXマザーボード
GIGABYTE10月2日より、AMD B550チップセットを搭載したATXマザーボード「B550 X EAGLE WIFI6E」を国内正規代理店経由で販売開始する。価格はオープンプライスで、19,500円前後の見込み。
同製品は、8+2デジタル電源フェーズ設計、Dual Channel DDR4 XMP対応、フロントとリアのUSB 3.2 Gen.1 Type-C、Realtek高音質オーディオなどを備える汎用モデルだ。通信面ではRealtek 2.5GbE有線LANに加え、Wi‑Fi 6EとBluetooth 5.3に対応し、EZ-Plug式アンテナを採用する。
ストレージ強化の面では、PCIe 4.0 x4対応M.2スロットにネジ不要のEZ-Latch Plus SSD取付機構とEZ-Latch Clickヒートシンクを組み合わせ、さらにPCIe 3.0 x4 M.2スロットも用意する。映像出力はHDMIに対応し、1基のRGBアナログ端子と3基のARGBデジタルLED端子も備えるため、ライティング制御にも使いやすい設計だ。
そのほか、Smart Fan 6、一体型I/Oバックパネル、Q-Flash Plus BIOS更新ボタン機能、3年製品保証を搭載する。
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