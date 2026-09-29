GIGABYTE「B450M H ARGB」10月2日発売、価格9,980円でARGB端子を3基搭載

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　GIGABYTEは国内正規代理店を通じ、AMD B450チップセットを搭載したMicroATXマザーボード「B450M H ARGB」を10月2日から販売開始する。価格はオープンプライスで、9,980円前後の見込み。

　「B450M H ARGB」は、4+2デジタル電源フェーズ設計やDual Channel DDR4 XMP対応を備えるマザーボードだ。さらに、フロントとリアにUSB 3.2 Gen.1 Type-A、Realtek高音質オーディオ、PCIe 3.0 x4対応M.2スロット、Realtek GbE有線LAN、DisplayPortとHDMIの映像出力端子を搭載するという。

　特徴的なのは、1基のRGBアナログ端子と3基のARGBデジタルLED端子を備える点だ。Smart Fan 6やQ-Flash Plus BIOS更新ボタンにも対応し、冷却制御やBIOS更新の利便性も確保する。

　このほか、ネジを使わないプッシュピン式のM.2固定機構や3年製品保証も用意される。

■関連サイト

ギガバイト トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月