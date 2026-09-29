GIGABYTE「B450M H ARGB」10月2日発売、価格9,980円でARGB端子を3基搭載
GIGABYTEは国内正規代理店を通じ、AMD B450チップセットを搭載したMicroATXマザーボード「B450M H ARGB」を10月2日から販売開始する。価格はオープンプライスで、9,980円前後の見込み。
「B450M H ARGB」は、4+2デジタル電源フェーズ設計やDual Channel DDR4 XMP対応を備えるマザーボードだ。さらに、フロントとリアにUSB 3.2 Gen.1 Type-A、Realtek高音質オーディオ、PCIe 3.0 x4対応M.2スロット、Realtek GbE有線LAN、DisplayPortとHDMIの映像出力端子を搭載するという。
特徴的なのは、1基のRGBアナログ端子と3基のARGBデジタルLED端子を備える点だ。Smart Fan 6やQ-Flash Plus BIOS更新ボタンにも対応し、冷却制御やBIOS更新の利便性も確保する。
このほか、ネジを使わないプッシュピン式のM.2固定機構や3年製品保証も用意される。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
過去記事アーカイブ
- 2017年
- 08月
- 2014年
- 10月