GIGABYTE「B450M H ARGB」10月2日発売、価格9,980円でARGB端子を3基搭載

GIGABYTEは国内正規代理店を通じ、AMD B450チップセットを搭載したMicroATXマザーボード「B450M H ARGB」を10月2日から販売開始する。価格はオープンプライスで、9,980円前後の見込み。

「B450M H ARGB」は、4+2デジタル電源フェーズ設計やDual Channel DDR4 XMP対応を備えるマザーボードだ。さらに、フロントとリアにUSB 3.2 Gen.1 Type-A、Realtek高音質オーディオ、PCIe 3.0 x4対応M.2スロット、Realtek GbE有線LAN、DisplayPortとHDMIの映像出力端子を搭載するという。

特徴的なのは、1基のRGBアナログ端子と3基のARGBデジタルLED端子を備える点だ。Smart Fan 6やQ-Flash Plus BIOS更新ボタンにも対応し、冷却制御やBIOS更新の利便性も確保する。

このほか、ネジを使わないプッシュピン式のM.2固定機構や3年製品保証も用意される。