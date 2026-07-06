ゲームも見た目も妥協したくない！ Ryzen 7 7800X3D＋RTX 5070搭載の白PCが36万円台

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

STORMでは、東京ゲームショウ2026への出展を記念した「TGS限定モデル」を販売中だ。Ryzen 7 7800X3D／9800X3Dと、GeForce RTX 5070／5070 Ti／5080を組み合わせた高性能モデルをそろえ、DDR5メモリー32GBやNVMe SSD 1TBも標準搭載。最新ゲームを快適に楽しみたい人には気になるラインアップとなっている。

性能だけでなく、ホワイトで統一したケースや背面コネクター対応パーツによる、すっきりとした見た目もポイントだ。いずれも在庫限りの限定モデルとなるため、性能とデザインの両方にこだわりたいなら早めにチェックしておきたい。

ゲームをガッツリ遊ぶなら「X3D」搭載PCに注目！

せっかくゲーミングPCを買うなら、ゲーム性能はもちろん、デスクに置いたときの見た目にもこだわりたい。そんな欲張りな人にチェックしてほしいのが、STORMの「TGS限定モデル-GKP78X3DB857」だ。

CPUにAMD「Ryzen 7 7800X3D」、グラフィックスにNVIDIA「GeForce RTX 5070 12GB」を採用。さらにDDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを標準搭載し、価格は36万4800円となっている。

「TGS限定モデル-GKP78X3DB857」

価格：364,800円

【CPU】AMD Ryzen7 7800X3D

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 7 7800X3D＋RTX 5070でゲームをガッツリ

本機の大きなポイントは、ゲーム用途で人気のX3Dシリーズ「Ryzen 7 7800X3D」を採用していることだ。組み合わせるGPUもGeForce RTX 5070なので、最新ゲームをしっかり楽しみたい人には気になる構成だろう。

メモリーは最初から32GBを搭載。ゲームだけでなく、Discordやウェブブラウザーなどを同時に立ち上げながら遊ぶ場合にも余裕を持たせやすい容量だ。ストレージも1TBのNVMe SSDを備えているため、購入後すぐに複数のゲームをインストールして遊び始められる。

白いピラーレスケースでデスク映えも狙える

性能だけでなく、見た目にもかなり力が入っている。ケースにはホワイトカラーの「MAG PANO M100R PZ WHITE」を採用。内部を広く見渡せるピラーレスデザインで、いわゆる“魅せるPC”を作りたい人とも相性のいいスタイルだ。

さらにマザーボードは背面コネクター仕様の「PRO B840M-P EVO PZ」。ケーブル類を表側から見えにくくできるため、せっかくのピラーレスケースをすっきり見せられるのもうれしいところである。

無線LANとBluetoothにも対応し、電源は850Wの80PLUS GOLDモデルを搭載。CPUクーラーには大型空冷モデルを採用している。

32GBメモリーまで積んだTGS限定モデルは在庫限り

Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070というゲーム向けの組み合わせに、32GBメモリー、1TB SSD、そしてホワイトのピラーレスケース。ゲーム性能だけを追うのではなく、PCそのものの見た目まで楽しみたい人に注目してほしい1台だ。

価格は36万4800円。東京ゲームショウ2026への出展を記念した限定モデルとなっており、在庫がなくなり次第販売終了となる。白いゲーミングPCを探していて、X3D搭載モデルまで候補に入れているなら、販売中のうちにチェックしておきたいところだ。