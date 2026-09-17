4Kゲーミングも視野に入るハイスペック！ Ryzen 7 9800X3D＆RTX 5080搭載PCが登場

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STORMでは、東京ゲームショウ2026への出展を記念した「TGS限定モデル」を販売中だ。ラインアップには、ゲーム性能に定評のあるRyzen 7 7800X3D／9800X3Dと、GeForce RTX 5070／5070 Ti／5080を組み合わせた高性能モデルを用意。DDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを標準搭載するなど、最新ゲームをしっかり楽しみたい人に注目の構成となっている。

ホワイトで統一したケースや背面コネクター仕様のパーツを採用し、ケーブルが目立ちにくいスッキリとした見た目も魅力だ。いずれも在庫がなくなり次第終了となるため、TGS限定の特別な1台を狙っているなら早めにチェックしておきたい。

Ryzen 7 9800X3D×RTX 5080！ TGS限定のハイスペックPC

最新ゲームを高画質でガッツリ遊ぶなら、CPUもGPUも妥協したくないところ。そんな人がチェックしておきたいのが、STORMの「TGS限定モデル-GKP98X3DB858」だ。

CPUにはAMD Ryzen 7 9800X3D、グラフィックスにはGeForce RTX 5080 16GBを採用。さらにDDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを標準搭載するなど、ゲーム用途を中心に高い性能を求めるユーザー向けの構成となっている。価格は50万9800円。

「TGS限定モデル-GKP98X3DB858」

価格：509,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D

【GPU】GeForce RTX 5080 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

高解像度・高画質でゲームを楽しみたい人に注目

GeForce RTX 5080は16GBのビデオメモリーを備えるハイエンドGPU。Ryzen 7 9800X3Dとの組み合わせにより、フルHDで高フレームレートを狙うだけでなく、WQHDや4Kといった高解像度でゲームを楽しみたい場合にも注目したい構成だ。

メモリーも標準で32GBを搭載しているため、ゲームをプレイしながらボイスチャットやブラウザーなどを併用するような使い方にも余裕を持たせている。ストレージはNVMe SSD 1TBで、カスタマイズでは2TBへの変更や2台目のSSD追加にも対応する。

白いパーツと背面コネクターですっきりした内部

スペックだけでなく、デザインにもこだわっているのが本機のポイント。ケースにはホワイトの「MAG PANO M100R PZ WHITE」を採用。マザーボードは背面コネクター仕様の「PRO B840M-P EVO PZ」で、GeForce RTX 5080もホワイトの背面仕様モデルを搭載している。

ケーブル類を表側から目立ちにくくできるため、ガラス越しにPC内部を眺めた際もすっきりした印象になる。ハイスペックなだけでなく、「せっかくなら見た目にもこだわりたい」という人でも満足できる1台といえる。

CPUクーラーには大型空冷モデルを採用し、グリスにはナノダイヤモンドグリスを使用。電源は1200Wの80PLUS GOLD認証モデルを標準搭載している。無線LANとBluetoothにも対応するため、Wi-Fi環境で使いたい場合やワイヤレスデバイスを接続したい場合にも便利だ。

TGS限定モデルは在庫がなくなり次第終了！

価格は50万9800円で、納期の目安は1～7営業日。TGS限定モデルのため、在庫がなくなり次第販売終了となる。Ryzen 7 9800X3DとRTX 5080という強力な組み合わせに加え、ホワイトで統一された美しい内部デザインまで欲しい人は、在庫があるうちにチェックしておきたいモデルだ。