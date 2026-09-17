第72回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

ゲーミングPC選び、迷ったら“売れてるやつ”を見てみよう！ Ryzen 7＋RTX 5070の白ゲーミングPC

文●モーダル小嶋／ASCII

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　ゲーミングPC選びで迷ったとき、スペックや価格をじっくり比較するのはもちろん大切だ。とはいえ、候補が多すぎて「結局どれを選べばいいんだ……」となったら、まず実際に売れているモデルを見てみるのもひとつの手といえる。

　そこで今回注目したいのが、STORMの「S2P-97X857」。STORM公式サイトの売れ筋ランキング2位に入っている人気モデルだ。

　CPUはRyzen 7 9700X、GPUはGeForce RTX 5070 12GB。DDR5メモリー32GBとNVMe SSD 1TBも備え、ゲームをしっかり楽しめる構成。さらに、ホワイト系でまとめた見た目や、ケーブルを目立ちにくくする背面コネクター仕様まで採用している。

　“売れ筋”はダテじゃない。その理由をスペックから見ていこう。

まずはRyzen 7＋RTX 5070、ゲーム用PCとしてしっかり本格派

S2P-97X857

価格：399,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　CPUには8コア／16スレッドのRyzen 7 9700X、GPUにはGeForce RTX 5070 12GBを採用。フルHDで高フレームレートを狙うだけでなく、2560×1440ドットのWQHDで画質設定を高めながらゲームを楽しみたい人にも注目の組み合わせだ。

　ゲームだけでなく、配信や動画編集などにも使いたいとなると、CPUやメモリーにもある程度余裕が欲しいところ。その点、本機はDDR5メモリーを最初から32GB搭載している。

　Discordでボイスチャットをしながらゲームを遊び、ブラウザーで攻略情報や動画も開く。そんな今どきの使い方でも、32GBあるのはうれしい。

　ストレージもNVMe SSDを1TB搭載。容量の大きなゲームをいくつかインストールして遊び始めるにも扱いやすい構成となっている。

インターフェースはアクセスしやすい側面にまとまっている

白いだけじゃない、配線までスッキリさせた“魅せるPC”

　そしてS2P-97X857を語るうえで外せないのが、その見た目。

　ケースだけを白くしたゲーミングPCではない。CPUクーラーやGeForce RTX 5070などもホワイト系でまとめており、ガラス越しに見える内部まで統一感のある仕上がりになっている。

　さらにマザーボードには、背面コネクター仕様の「PRO B840M-P EVO PZ」を採用。ケーブル類をマザーボードの背面側へ逃がすことで、正面から見たときに配線が目立ちにくい。

　グラフィックボードもホワイトカラーかつ背面仕様。電源ケーブルまでなるべく表に出さないことで、せっかくのガラスパネル越しの景色をスッキリ見せられる。

　白いゲーミングPC自体はすっかり定番になったが、せっかくなら内部までキレイなものが欲しい。そんなニーズまでしっかり拾っているあたりも、人気につながっていそうだ。

 

大画面液晶付き簡易水冷など、脇を固める装備も充実

　CPUクーラーは、240mmラジエーターを採用した大画面液晶付き簡易水冷を搭載している。

　CPUを冷却するためのパーツでありながら、ガラス越しに見えるPC内部では存在感のあるアクセントにもなる。「せっかく見えるケースを選ぶなら、中身も楽しみたい」という人には相性のいい装備だろう。

　マザーボードはWi-FiとBluetoothにも対応。有線LANを引きにくい場所でもネットワークへ接続しやすく、Bluetooth対応のヘッドセットやゲームパッドなども利用できる。

　電源には850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用。CPUやGPUだけに力を入れるのではなく、冷却、電源、無線機能なども含めてまとめられているのがポイントだ。

 

売れ筋2位を見れば「みんなが欲しい構成」がわかる

　Ryzen 7 9700XとRTX 5070によるゲーム性能、32GBメモリーと1TB SSDという余裕、そしてホワイトで統一された外観と背面コネクター仕様。S2P-97X857が売れ筋ランキング2位に入っているのは、単純にひとつのスペックだけが飛び抜けているのではなく、欲しいポイントをまとめて押さえているモデルだからだろう。

　価格は39万9800円。決して安価なゲーミングPCではないが、性能だけでなく、デスクに置いたときの見た目にもこだわって長く使いたい。その条件で探しているなら、売れ筋2位という結果にも納得しやすいはず。

　PC選びに迷ったら、「みんなが買っているもの」から探してみる。売れ筋には、やはり売れるだけの理由があるというわけだ。

 

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