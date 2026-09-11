『冒険家エリオットの千年物語』 が初セールで25％オフ！
最新作を控えた注目シリーズが続々お買い得に！「スクエニ TGS SALE Part 1」が開催中
スクウェア・エニックスは9月10日より、「スクエニ TGS SALE Part 1」をPlayStation Store／ニンテンドーeショップなど各デジタルストアで開催中。開催期間は、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／App Store／Google Playが9月23日23時59分頃まで。Microsoft Storeが9月24日19時頃まで。
※ストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合があります。セール状況はストアにて直接ご確認ください。
本セールではシリーズ最新作を控えた『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』や『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』などが割引率アップ。また、『冒険家エリオットの千年物語』の初セールなど、ダウンロード版の人気タイトルがお手頃な価格で楽しめる。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは、対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼セール紹介動画
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=tgs202601
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
＜セール対象タイトルピックアップ＞
●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』【割引率アップ！】
PS5／Switch 2／XSX|S／XBOX on PC
75％オフ
※Nintendo Switch 2 版のセールは9月15日0時頃～10月4日23時59分頃まで予定です
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY VII REBIRTH』【割引率アップ！】
PS5／Switch 2／XSX|S／XBOX on PC
MAX70％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』【割引率アップ！】
Switch
80％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『冒険家エリオットの千年物語』【初セール！】
PS5／Switch 2／XSX|S／XBOX on PC
25％オフ
© SQUARE ENIX
●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch 2／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』
PS5／Switch／XSX|S／XBOX on PC
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストI＆II』
PS5／Switch／XSX|S／XBOX on PC
35％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版』【割引率アップ！】
Switch 2／Switch／XSX|S／XBOX on PC
35％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』
PS5／PS4／Switch／iOS／Android
MAX50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』
PS4／Switch／XBOX One
50％オフ
※XBOX One版には本編と追加DLコンテンツ第1～3弾の内容が含まれます
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
●『オクトパストラベラー0』【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch 2／Switch／XSX|S／XBOX on PC
40％オフ
© SQUARE ENIX
●『FINAL FANTASY XVI』
PS5／XSX|S／XBOX on PC
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『サガ エメラルド ビヨンド』【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch／iOS／Android
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『NieR:Automata』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.
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