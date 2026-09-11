スクウェア・エニックスは9月10日より、「スクエニ TGS SALE Part 1」をPlayStation Store／ニンテンドーeショップなど各デジタルストアで開催中。開催期間は、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／App Store／Google Playが9月23日23時59分頃まで。Microsoft Storeが9月24日19時頃まで。

※ストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合があります。セール状況はストアにて直接ご確認ください。

本セールではシリーズ最新作を控えた『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』や『FINAL FANTASY VII REBIRTH』『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』などが割引率アップ。また、『冒険家エリオットの千年物語』の初セールなど、ダウンロード版の人気タイトルがお手頃な価格で楽しめる。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。全セールタイトルは、対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼セール紹介動画

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/lp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=tgs202601

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

＜セール対象タイトルピックアップ＞

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』 【割引率アップ！】

PS5／Switch 2／XSX|S／XBOX on PC

75％オフ

※Nintendo Switch 2 版のセールは9月15日0時頃～10月4日23時59分頃まで予定です

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『FINAL FANTASY VII REBIRTH』 【割引率アップ！】

PS5／Switch 2／XSX|S／XBOX on PC

MAX70％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』 【割引率アップ！】

Switch

80％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『冒険家エリオットの千年物語』 【初セール！】

PS5／Switch 2／XSX|S／XBOX on PC

25％オフ

© SQUARE ENIX

●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch 2／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』

PS5／Switch／XSX|S／XBOX on PC

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストI＆II』

PS5／Switch／XSX|S／XBOX on PC

35％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版』 【割引率アップ！】

Switch 2／Switch／XSX|S／XBOX on PC

35％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PS5／PS4／Switch／iOS／Android

MAX50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』

PS4／Switch／XBOX One

50％オフ

※XBOX One版には本編と追加DLコンテンツ第1～3弾の内容が含まれます

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

●『オクトパストラベラー0』 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch 2／Switch／XSX|S／XBOX on PC

40％オフ

© SQUARE ENIX

●『FINAL FANTASY XVI』

PS5／XSX|S／XBOX on PC

60％オフ

© SQUARE ENIX

●『サガ エメラルド ビヨンド』 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch／iOS／Android

60％オフ

© SQUARE ENIX

●『NieR:Automata』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.