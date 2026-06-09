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「Siri AI」登場でアップルのAI大幅進化！ 「WWDC26」特集 第2回

今秋登場のiOS 27はiPhone 11以降やiPhone SE2をサポート　iOS 26と同じで一安心！

2026年06月09日 04時30分更新

文● 二子／ASCII

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　アップルは、WWDC26で今秋リリース予定の「iOS 27」を発表。iOS 26で導入された新デザイン「Liquid Glass」を改良したほか、Apple Intelligence対応機種における「Siri AI」（年内に英語でベータ版が提供予定）などが進化している。

iOS 27

iOS 27の対応機種はiOS 26と同じ！ 第2世代iPhone SEも含まれている

　古い機種のユーザーの中には、Apple IntelligenceやSiri AIは無理にしても、改良されたLiquid Glassくらいは使いたいなあ……と考えている人も多いかもしれないが、そこは安心しても良さそう！

iOS 27
iOS 27

Liquid Glassはスライドで調整することで透明度を変更できるように

　iOS 27の対応機種はiOS 26と基本同じ。iPhone 11以降で、iPhone SEについても第2世代以降で対応する。透明度合いを変更するなどのiOS 27の機能は使えそうだ。これはうれしい！

iOS 27

Apple Intelligenceをベースにした「Siri AI」は当然ながらApple Intelligenceに対応した機種でしか使えません

 

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