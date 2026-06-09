「Siri AI」登場でアップルのAI大幅進化！ 「WWDC26」特集 第2回
今秋登場のiOS 27はiPhone 11以降やiPhone SE2をサポート iOS 26と同じで一安心！
2026年06月09日 04時30分更新
アップルは、WWDC26で今秋リリース予定の「iOS 27」を発表。iOS 26で導入された新デザイン「Liquid Glass」を改良したほか、Apple Intelligence対応機種における「Siri AI」（年内に英語でベータ版が提供予定）などが進化している。
古い機種のユーザーの中には、Apple IntelligenceやSiri AIは無理にしても、改良されたLiquid Glassくらいは使いたいなあ……と考えている人も多いかもしれないが、そこは安心しても良さそう！
iOS 27の対応機種はiOS 26と基本同じ。iPhone 11以降で、iPhone SEについても第2世代以降で対応する。透明度合いを変更するなどのiOS 27の機能は使えそうだ。これはうれしい！
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