今秋登場のiOS 27はiPhone 11以降やiPhone SE2をサポート　iOS 26と同じで一安心！

アップルは、WWDC26で今秋リリース予定の「iOS 27」を発表。iOS 26で導入された新デザイン「Liquid Glass」を改良したほか、Apple Intelligence対応機種における「Siri AI」（年内に英語でベータ版が提供予定）などが進化している。

古い機種のユーザーの中には、Apple IntelligenceやSiri AIは無理にしても、改良されたLiquid Glassくらいは使いたいなあ……と考えている人も多いかもしれないが、そこは安心しても良さそう！

iOS 27の対応機種はiOS 26と基本同じ。iPhone 11以降で、iPhone SEについても第2世代以降で対応する。透明度合いを変更するなどのiOS 27の機能は使えそうだ。これはうれしい！