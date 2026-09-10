ANC付きが標準になって、実質大幅値下げ！ 「AirPods 5」登場

アップルはAirPodsシリーズの標準モデルで、インナーイヤー型の「AirPods 5」を発表。すでに予約受付を開始しており、9月18日に発売する。

2024年登場の「AirPods 4」で、インナーイヤー型ながらANC（アクティブノイズキャンセリング機能）搭載モデルが登場したが、AirPods 5では標準でANC機能付きに。AirPods 4では通常モデルが2万3800円、ANC付きモデルが3万2800円だったので、（ANCが付いた）AirPods 5の2万3800円は実質大幅値下げと言っていい。

また、通常モデルよりバッテリー駆動時間が長く（標準モデルではANCオンで最大4時間に対し、最大5時間）、軸部分を上下にスワイプして音量調整機能も持つ「ワイヤレス充電ケース付きAirPods 5」も用意され、こちらの価格は2万7800円。

ANC機能については前モデルと比べて、最大50％強化。外部音取り込みモードも強化されているほか、会話感知によって、ユーザーが話し始めるとボリュームを自動で下げて、周りの人との会話がしやすくなっている。また、Apple Intelligenceに対応したiPhoneとの組み合わせで利用できるライブ翻訳やSiri AIなどの機能にも惹き続き対応している。