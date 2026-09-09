セガは9月9日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA TOKYO GAME SHOW Sale」を開催中だと発表。セール期間は、2026年9月23日まで。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が初の50％オフ。「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション が60％オフでセールに登場。

また、「ツーポイント」シリーズ完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム『ツーポイントミュージアム』が33％オフでラインアップしている。

アトラスからは、追加コンテンツを40本以上収録したお得な『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』が70％オフで登場。以下では、セールタイトルをピックアップして紹介する。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップするので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」 https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=email&utm_campaign=26cstgssale&utm_term=jp

＜セールタイトルピックアップ＞

■PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

セール価格：4495円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、9月22日までとなります。

©SEGA

■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

セール価格：

PS5／PS4：3596円（60％オフ）

Switch：3196円（60％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、9月22日までとなります。

©SEGA

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©ATLUS. ©SEGA.

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©CAPCOM

■Switch 2『ツーポイントミュージアム』

セール価格：2604円（33％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、9月22日までとなります。

©SEGA Europe Limited

■Switch『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』

セール価格：2302円（70％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.