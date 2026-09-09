『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが60％オフ！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が初の50％オフ！「SEGA TOKYO GAME SHOW Sale」を開催中
セガは9月9日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「SEGA TOKYO GAME SHOW Sale」を開催中だと発表。セール期間は、2026年9月23日まで。
セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が初の50％オフ。「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション が60％オフでセールに登場。
また、「ツーポイント」シリーズ完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム『ツーポイントミュージアム』が33％オフでラインアップしている。
アトラスからは、追加コンテンツを40本以上収録したお得な『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』が70％オフで登場。以下では、セールタイトルをピックアップして紹介する。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップするので、詳細は特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」 https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=email&utm_campaign=26cstgssale&utm_term=jp
＜セールタイトルピックアップ＞
■PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』
セール価格：4495円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、9月22日までとなります。
©SEGA
■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション
セール価格：
PS5／PS4：3596円（60％オフ）
Switch：3196円（60％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、9月22日までとなります。
©SEGA
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
©ATLUS. ©SEGA.
TM & © Mojang AB.
© 2026 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.
PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©CAPCOM
■Switch 2『ツーポイントミュージアム』
セール価格：2604円（33％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、9月22日までとなります。
©SEGA Europe Limited
■Switch『ペルソナ５ ザ・ロイヤル リマスター版』
セール価格：2302円（70％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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