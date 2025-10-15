コーエーテクモゲームスは10月15日、PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）で発売予定の『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ DX』『ライザのアトリエ２ ～失われた伝承と秘密の妖精～ DX』『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ DX』、そして3本セットの『ライザのアトリエ ～秘密トリロジー～ DX』について、ダウンロード版の予約受付を開始したと発表。

本作の発売日は、2025年11月13日予定。単品タイトルの通常版の価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに6380円。ダウンロード専売の3本セットは1万4355円となる。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

世界累計出荷250万本突破！ 「秘密」シリーズとは

「ガスト」ブランドが開発する「錬金術」を題材としたRPG作品が、「アトリエ」シリーズ。そのうちの2019年発売の『ライザのアトリエ』、2020年発売の『ライザのアトリエ２』、2023年『ライザのアトリエ３』から成る作品群が、「秘密」シリーズだ。その「秘密」シリーズの全世界累計出荷数が、このたび250万本を突破した。

本シリーズでは、平凡な少女ライザが錬金術との出会いをきっかけに仲間たちとひと夏の冒険を繰り広げ、成長していく姿を描かれる。

ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ DX：概要

少年少女たちが、まだ見ぬモノを“見つける”物語

『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』とは、2019年9月に発売した「アトリエ」シリーズ第21作。

「等身大の少年少女のほんのちょっとの成長」をテーマとし、平凡な少女ライザと仲間たちが、錬金術との出会いをきっかけに故郷の島の秘密に迫る大冒険を繰り広げる。

ライザリン・シュタウト（ライザ）

CV：のぐちゆりさん 面白いことを探している、平凡な少女平凡で特徴がないのが特徴の少女。

このままつまらない人生を送ることに漠然と不安を感じ、昔からの悪友たちと日々面白いことを求めてつるんでいる。

奔放で男の子っぽいところもある性格。正義感が強く、自分が正しいと思ったことは簡単には曲げない。

ある「出会い」によって、平凡な生活に変化が訪れる――

ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～ DX：新規ストーリー

●追加ストーリー「キロ＆ボオス」：出会い

キロを操作できるエピソードを追加。フィルフサに追われて異界へと迷い込んだボオスがキロと出会い、ライザたちと合流するまでのサイドストーリーを描く。

●追加ストーリー「ライザ１アフター」：あの夏のその後

『ライザ1』から『ライザ2』までの出来事を描く、ライザ、アガーテ、ロミィが一緒に冒険するアフターストーリーを追加。

島に残ったあと、子どもたちに勉強を教えるライザ。しかし、冒険に憧れる子どもたちはライザの言うことを聞かず島の外に出てしまい、ライザたちが捜索することに……。

ライザのアトリエ～常闇の女王と秘密の隠れ家～DX：新規衣装

パーティドレス、タキシードをモチーフとした追加衣装の着用が本編イベント、戦闘、フォトモード、調合で可能に。対象キャラクターは、ライザ、クラウディア、レント、タオ、アンペル、リラ。

ライザのアトリエ２ ～失われた伝承と秘密の妖精～ DX：概要

君を離さない。たとえ、この力を失っても――

『ライザのアトリエ２ ～失われた伝承と秘密の妖精～』とは、2020年10月に発売した「アトリエ」シリーズ第22作。

舞台は『ライザのアトリエ』から3年後。月日を経て、成長したライザと仲間たちの“再会”、そして迎える新たな“出会い”と、やがて迫る大きな“決断”――。夏の“青春”物語が、もう一度始まる。

ライザリン・シュタウト（ライザ）

CV：のぐちゆりさん 新たな冒険を求める錬金術士。明るさと勢いが取り柄の、平凡な女の子。3年前の大冒険の後、ひとりクーケン島に残った。

今では島の子どもたちの教師のような存在でもあり、以前のような破天荒ぶりは鳴りをひそめているようだが……？

錬金術は独学で学び続けているものの、最近は行き詰まり気味。

ライザのアトリエ２ ～失われた伝承と秘密の妖精～ DX：新規ストーリー

●追加ストーリー 「アンペル＆リラ」：新たな『門』

高橋弥七郎氏書きおろしとして、異界の門を探し求めて旅を続ける、アンペルとリラのサイドストーリーを追加。

掴んだ手がかりをもとに二人がやってきたのは、ライザたちがいる王都の地だった。ライザたちとの再会、そして新たな地で二人が見たものとは……。

フィールドではリラを操作して探索を行う。

●本編追加アンペル、リラキャラクターイベント

本編ストーリー内に新たにアンペルとリラのキャライベントを追加。ライザを始めとする仲間たちとアンペル、リラの話が描かれる。

別行動を取りつつもライザたちを気に掛ける二人、仲間との出会いや再会にも注目だ。

ライザのアトリエ２ ～失われた伝承と秘密の妖精～ DX：新規衣装

パーティドレス、タキシードをモチーフとした追加衣装の着用が本編イベント、戦闘、フォトモード、調合で可能に。対象キャラクターは、ライザ、クラウディア、レント、タオ、アンペル、リラ、パトリツィア、クリフォード、セリ。

ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ DX：概要

最後の夏、最後の秘密――

『ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～』とは、2023年3月に発売した「アトリエ」シリーズ第24作。

舞台は『ライザのアトリエ２』の物語から約1年後。成長したライザと仲間たちによる“最後の夏の冒険”が始まる。

錬金術の根源・世界の謎・ライザと仲間達それぞれの目標の終着点をテーマに、ライザたちの冒険の終わりに相応しいフィナーレを描く。

ライザリン・シュタウト（ライザ）

CV：のぐちゆりさん 平凡から抜け出した、若き錬金術士。かつて破天荒だった少女は、年を重ねることで「親しみのあるお姉さん」へと成長を遂げ、今では頼りになる存在としてさまざまな依頼を任されるようになった。

持ち前のここぞというときの発想力はさらに磨きがかかり、大事な場面では突破口となるようなアイデアの閃きを見せる。

ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ DX：新規ストーリー

●追加ストーリー「クリフォード＆セリ」：それぞれの「宝」を求めて

高橋弥七郎氏書きおろしとなる。ライザたちと別れたあと、トレジャーハンター稼業を続けるクリフォード、故郷に花の種を持ち帰るも効果がなく解決策を探すセリ。

二人は未開拓の孤島で再会し、それぞれの目的のために冒険に出ることに。フィールドではセリを操作して探索を行う。

●本編追加キロキャラクターイベント

本編ストーリー内に新たにキロのキャライベントを追加。キロとボオスの話や他の仲間たちとの交流が描かれる。和やかにお茶会をしたり、戦いの訓練をする姿も。

ライザのアトリエ３ ～終わりの錬金術士と秘密の鍵～ DX：新規衣装

パーティドレス、タキシードをモチーフとした追加衣装の着用が本編イベント、戦闘、フォトモード、調合で可能に。対象キャラクターは、ライザ、クラウディア、レント、タオ、ボオス、アンペル、リラ、パトリツィア、クリフォード、セリ、キロ、フェデリーカ、カラ、ディアン。