『Capcom Classics Pack』など、Steam Storeではお買い得なバンドル版も要チェック！
『PRAGMATA』がSteam Storeで初セール！「CAPCOM TGS SALE」を開催中
カプコンは9月8日、各デジタルストアで「CAPCOM TGS SALE」を開催。セール期間はストアごとで異なるので、下記を確認してほしい。
今回のセールでは、近未来の月面世界を舞台に、月で遭難した捜査員“ヒュー”とアンドロイドの少女“ディアナ”の冒険を描くSFアクションアドベンチャーゲーム『PRAGMATA』が、Steam Storeにて初登場。
また、『モンスターハンターワイルズ』や『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』『バイオハザード レクイエム』などの人気ゲームが、各ストアでよりお求めやすい価格となっている。
ほかにもSteam Storeでは、「モンスターハンター」「バイオハザード」「逆転裁判」「デッドライジング」などの人気シリーズがお買い得になっているので、ぜひともチェックしよう。セールの詳細は、特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM TGS SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-mw4ip/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
☆PICK UP☆
初セールの『PRAGMATA』に加え、人気ゲームがよりお得な価格に！
●『PRAGMATA』（ゲーム本編）
・Steam Store
Steam - 2026年9月22日1時59分まで
通常価格：7990円
セール価格【20％オフ!!】：6392円
●『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
・Steam Store
Steam - 2026年9月22日1時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
●『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（ゲーム本編）
・Steam Store
Steam - 2026年9月22日1時59分まで
通常価格：8990円
セール価格【30％オフ!!】：6293円
●『バイオハザード レクイエム』（ゲーム本編）
・Steam Store
Steam - 2026年9月22日1時59分まで
通常価格：8990円
セール価格【30％オフ!!】：6293円
・Epic Games Store
Epic - 2026年9月17日23時59分まで
通常価格：8990円
セール価格【30％オフ!!】：6293円
●『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
・Steam Store
Steam - 2026年9月22日1時59分まで
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
■Steam Store
2026年9月22日1時59分まで
【Steam TGS Deals】
https://store.steampowered.com/publisher/capcom
●Steam『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【84％オフ!!】：958円
●Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【83％オフ!!】：998円
●Steam『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
●Steam『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』
『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』
●Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：6990円
セール価格【58％オフ!!】：2935円
収録内容：
『バイオハザード RE:2 Z Version デラックスエディション』
『バイオハザード RE:3 Z Version』
『バイオハザード RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『バイオハザード RESISTANCE』
『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』
『バイオハザード RE:4 THE MERCENARIES』
●Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【80％オフ!!】：798円
●Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【80％オフ!!】：798円
●Steam『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【80％オフ!!】：1198円
収録内容：
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
●Steam『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
●Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
●Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：987円
●Steam『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【50％オフ!!】：3495円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
●Steam『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
●Steam『Capcom Classics Pack』（バンドル）
バンドル価格：1980円
収録内容：
『BIOHAZARD (1996)』
『BIOHAZARD 2 (1998)』
『BIOHAZARD 3 LAST ESCAPE (1999)』
『ブレス オブ ファイアIV うつろわざるもの』
『DINO CRISIS』
『DINO CRISIS 2』
●Steam『MONSTER HUNTER SERIES PACK』（バンドル）
バンドル価格：4254円
収録内容：
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターワイルズ』
●Steam『MONSTER HUNTER STORIES SERIES PACK』（バンドル）
バンドル価格：7004円
収録内容
『モンスターハンターストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
●Steam『MONSTER HUNTER STORIES 3 + WILDS PACK』（バンドル）
バンドル価格：8028円
収録内容：
『モンスターハンターワイルズ』
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
●Steam『BIOHAZARD RELOAD COLLECTION EXTRA』（バンドル）
バンドル価格：4102円
収録内容：
『バイオハザード0 HDリマスター』
『バイオハザード HDリマスター』
『バイオハザード4』
『バイオハザード5』
『バイオハザード6』
『バイオハザード7 レジデント イービル』
└追加DLC『Banned Footage Vol.1』『Banned Footage Vol.2』『End of Zoe』含む
『バイオハザード ヴィレッジ』
└追加DLC『Winters' Expansion』含む
『バイオハザード RE:2』
『バイオハザード RE:3』
※CERO-Zタイトルをバンドルした「Z Version」も販売中です。「Z Version」は18才以上のみ対象です。
●Steam『逆転裁判シリーズ コンプリートパック』（バンドル）
バンドル価格：7178円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』
『逆転検事1&2 御剣セレクション』
●Steam『DEAD RISING FRANCHISE PACK』（バンドル）
バンドル価格：3496円
収録内容：
『デッドライジング デラックスリマスター』
『デッドライジング 2』
『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』
『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』
『デッドライジング 4』
©CAPCOM
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