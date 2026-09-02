ピカチュウはしおき登場、4400円 「これは欲しい」「すごく素敵」
ポケモンは9月1日、漆器 山田平安堂の新商品として、「ポケモン箸置 ピカチュウ」および「ポケモン箸 ピカチュウ」の販売を開始した。箸置は1個4400円、箸は1個5500円となる。
色はそれぞれ朱と黒の2種類。箸置にはピカチュウが描かれ、毎日の「いただきます」のたびに目が合って楽しくなること間違いなし。
箸にはピカチュウとモンスターボールのシルエットを描いている。金属粉を用いた伝統技法・蒔絵により、1本1本丁寧に仕上げられた一品だ。
ユーザーからは「これは欲しい！」「いただきますの瞬間がこんなに愛おしくなるなんて」「すごく素敵」「匠の技が感じられますね」など、注目が集まっている。
ぜひ箸置と箸を揃え、日々の食卓を彩ってみてはいかがだろうか。
・「ポケモン箸置 ピカチュウ」の詳細はこちら
https://www.yamada-heiando.jp/c/pokemon/chopstickrest
・「ポケモン箸 ピカチュウ」の詳細はこちら
https://www.yamada-heiando.jp/c/pokemon/chopsticks
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