ポケモンは9月1日、漆器 山田平安堂の新商品として、「ポケモン箸置 ピカチュウ」および「ポケモン箸 ピカチュウ」の販売を開始した。箸置は1個4400円、箸は1個5500円となる。

色はそれぞれ朱と黒の2種類。箸置にはピカチュウが描かれ、毎日の「いただきます」のたびに目が合って楽しくなること間違いなし。

箸にはピカチュウとモンスターボールのシルエットを描いている。金属粉を用いた伝統技法・蒔絵により、1本1本丁寧に仕上げられた一品だ。

ユーザーからは「これは欲しい！」「いただきますの瞬間がこんなに愛おしくなるなんて」「すごく素敵」「匠の技が感じられますね」など、注目が集まっている。

ぜひ箸置と箸を揃え、日々の食卓を彩ってみてはいかがだろうか。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

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※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合がございます。