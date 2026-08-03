ポケモンが販売するNintendo Switch 2 用ソフト『ぽこ あ ポケモン』の有料追加コンテンツ第1弾「ブクブクうみぞこの街」が8月5日に配信されます。

本作は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンを主人公とし、さまざまなポケモンたちと出会って、住みやすい街を作っていくスローライフ・サンドボックスゲーム。

ここでは先行して本コンテンツに触れる機会を得られたので、そのレポートをお届けしましょう。

●海の中へダイビング！

有料追加コンテンツ第1弾「ブクブクうみぞこの街」へ行くには、『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』を購入したうえで、無料アップデートで追加される「マナフィ」から新しいわざ「ダイビング」を覚える必要があります。

ダイビングを覚えていると、これまで一定時間水中にいると地上へ戻されていたメタモンが、長時間（ずっと？）水中へ潜っていられるようになります。とくに“わざ”を切り替えるなど意識することなく、水へ飛び込むだけで顔の周りに泡が出現。水中での行動が可能となりました。

混同しやすいのですが、「ダイビング」は無料アップデートで追加、新たな街はエキスパンションパスで追加されるので注意が必要ですね。

水中での動きはRボタンで浮上、ボタンを離すと下降、ZLボタンでその場に停止といった操作。ダッシュする要領で素早く泳ぐこともできました。ふわふわして楽しい！

●アシマリの案内で新たな街へ

「ブクブクうみぞこの街」はあしかポケモンのアシマリと出会うことで物語が進みます。水没してボロボロになった街を、キラキラピカピカの住みやすい街へと作り変えていきましょう。

当然、水中は新たな環境なので「せいそくち」も新たに追加されます。これまでに培った経験から法則性を見出せるので、ある程度はヒントなしでも増やしていけました。

また、「ブクブクうみぞこの街」には周囲がまっくらで何も見えない「深海」というエリアが存在。明かりを放つ家具などを置くと、その周囲が見えるようになります。この要素は事前に知らなかったので驚きました。探索欲がわいてきます！

水中では「ブロックうき」を使い、浮かぶけんちくを建てられます。これでより個性的な街づくりができます！

おしゃれコーデや家具類も追加

新たなコーデやかみがたも追加され、メタモンがよりおしゃれになります。もちろん家具類も新たなものが実装され、より幅広い街づくりが可能に。とくに今回はやや中華風の家具やたてものが見られ、おもしろいと思いました。

まだ見ぬエリアへ行くワクワク感

というわけで、体験会はあっという間に終わってしまいました。水中を自由に泳いで移動する感覚や、深海の未知なる探索感がとても楽しかったです。もっともっと、ポケモンたちのおねがいごとを聞いてあげたかった……！

『ぽこ あ ポケモン』のストーリーではいくつかのエリアを渡り歩いてきましたが、新しいエリアへ足を踏み入れる時のワクワク感は、やはり格別。ぜひ自分の目で見て、自分の足で訪れてみてほしいですね。

どんなポケモンたちとの出会いが待っているのか、水中ならではの街づくりはどうすれば見栄えが良くなるか、そして「そこはどこタウンなのか」……？ ASCIIで取り上げたことのある“ぽこポケ考古学会”の皆さんも、きっと楽しみにしているハズ。

有料追加コンテンツ第1弾「ブクブクうみぞこの街」は、8月5日配信予定です（※）。あと少しで解禁されるので、ぜひ準備運動をしてから海へ飛び込みましょう。筆者も海開きを楽しみにしております。

※エキスパンションパス自体は、すでに販売中です

また、第2弾は2026年冬に配信予定。新たな街の追加はないものの、新要素アクセサリーが登場します。第3弾は2027年配信予定で、こちらは新たな街などを追加すると紹介されています。まずは第1弾を思う存分楽しみましょう！

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

企画開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

ゲーム本編：発売中（2026年3月5日）

エキスパンションパス：発売中（2026年6月10日）

第1弾：2026年8月5日配信予定

第2弾：2026年冬配信予定

第3弾：2027年配信予定

価格：

通常版：8980円（パッケージ／ダウンロード）

エキスパンションパス：4400円（ダウンロードのみ）

エキスパンションパスセット：1万3380円（ダウンロードのみ）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

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