防災ガジェット2026 第7回
LoveFrom, BALMUDA「Sailing Lantern」
ジョブズの感想も聞いてみたい！ ジョナサン・アイブがデザインの55万円のLEDランタンが青山に登場。LoveFrom, BALMUDA「Sailing Lantern」
2026年09月01日 05時40分更新
2025年11月20日に公開された記事を再掲載したものです。
ジョナサン・アイブが手掛ける一生ものの灯りは理屈を超えた存在感
ジョナサン・アイブがデザインに関わった——その一文だけで、ガジェット好きの心拍は少し上がるはずです。しかも今回のプロダクトは、BALMUDAとの共同開発によるLEDランタン、その名も「Sailing Lantern」。なんと55万円！
「ランタンに50万円超って……」と思いつつ、どこかで「でも1度見てみたい」「触ってみたい」「なんなら光らせてみたい」と思わせてくる存在感があります。理屈というより、まずたたずまいが問いかけてくるような感じです。
実際に展示品を手にすると、クラシックな航海用ランタンの雰囲気をまといながら、どこか未来的でもあり、時間軸を越えたような不思議な魅力があります。精密に磨き上げられたガラスとステンレススティールの組み合わせ、手のひらで回すダイヤルの気持ちよさ。なにより、光を灯した瞬間の温度感のある発色がとても綺麗でした。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）理屈を超えた存在感
2）重厚なステンレススティールとガラスの美しさ。重いけど安心感が段違い
3）暖色〜温白色の調光に対応。メンテナンス性まで含めて一生もの
購入時に注意したい2つのポイント
1）限定1000台ゆえに、そもそも買えるチャンスが少ないかも
2）高価でもあり、美しすぎて使いこなせるかが悩みどころ
🎬【30秒で要約】LoveFrom, BALMUDA「Sailing Lantern」動画解説
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