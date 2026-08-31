防災ガジェット2026 第2回
15年以上もつ非常用トイレが5000円台！ 100回分で2人家族7日分、Amazonで42％オフ
2026年08月31日 20時00分更新
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【Amazonで割引中】トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 100回分をチェック！
「トイレの女神PREMIUM 簡易トイレ 100回分」がAmazonで割引対象。参考価格8,980円から42％オフの5,235円で販売中。
非常用トイレは、用意してもすぐに使うものではない。できれば出番がないまま、いざというときまで置いておきたい。「トイレの女神PREMIUM」は、凝固剤のパッケージに劣化しにくいアルミ素材を採用し、製造日から15年以上保存可能。100回分をまとめて長期間保管でき、災害や断水時のために備えておける非常用トイレだ。
①15年以上保存、消臭・抗菌対応の凝固剤
凝固剤には劣化しにくいアルミ製パッケージを採用し、製造日から15年以上保存可能。防災士監修のもと改良を重ねたハイグレード凝固剤で、吸水力に加え、強力な消臭・抗菌効果を備えている。
②100回分で7日分、水不要で約20秒取り付け
100回分を収録し、2人家族で7日分。地震や大雨などの災害で水が流せない場合にも、水を使わずに使用できる。取り付けはトイレに被せるだけで約20秒と、シンプルな仕組みになっている。
③防災ブック付属、携帯や介護時にも使える
凝固剤、排便袋、処理袋、説明書、防災ブックが付属。地震や大雨などの災害や断水時だけでなく、トイレにすぐ行けない場合の携帯トイレや、介護時の簡易トイレとしても使用できる。
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