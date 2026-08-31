【本日発売】どん兵衛の「和スパイスカレー」！ 柚子、山椒が香る

日清食品は「日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん」を、本日8月31日から全国で発売します。価格は321円。

▲日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん 321円

鰹や鶏などのうまみをベースに、"和スパイス" (青唐辛子、柚子皮、さんしょう、紫蘇、生姜、白胡麻をブレンド) をきかせたカレーつゆを使用。爽やかな香りと辛みが特徴だといいます。



●「スパイスカレー」をどん兵衛流に



今回の商品は、近年人気を集めているという“創作スパイスカレー”の味わいを「どん兵衛」流にアレンジしたものです。

●いつものカレーうどんと何が違う？

どん兵衛には定番商品として「日清のどん兵衛 カレーうどん」があります。定番品は、かつお節と昆布のだしに、牛の旨みをきかせたカレーつゆが特徴。だしをベースにしているだけに、ナベコとしてはお蕎麦屋さんのカレーのようなイメージを抱いています。



一方、今回は青唐辛子、柚子皮、さんしょう、紫蘇、生姜、白胡麻と6種の“和スパイス”を使用していて、グッとスパイスフル。同じカレーうどんでもずいぶん方向性が違います。

●もちろん「おあげ」入り

スパイスカレー仕立てでも、具材にはおなじみのふっくらとしたおあげを使用。甘みのあるおあげが、和スパイスの辛みを引き立てるといいます。







※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！