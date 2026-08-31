【本日発売】どん兵衛の「和スパイスカレー」！ 柚子、山椒が香る

日清食品は「日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん」を、本日8月31日から全国で発売します。価格は321円。
▲日清のどん兵衛 特盛和スパイスカレーきつねうどん 321円
鰹や鶏などのうまみをベースに、"和スパイス" (青唐辛子、柚子皮、さんしょう、紫蘇、生姜、白胡麻をブレンド) をきかせたカレーつゆを使用。爽やかな香りと辛みが特徴だといいます。
●「スパイスカレー」をどん兵衛流に
今回の商品は、近年人気を集めているという“創作スパイスカレー”の味わいを「どん兵衛」流にアレンジしたものです。
●いつものカレーうどんと何が違う？
どん兵衛には定番商品として「日清のどん兵衛 カレーうどん」があります。定番品は、かつお節と昆布のだしに、牛の旨みをきかせたカレーつゆが特徴。だしをベースにしているだけに、ナベコとしてはお蕎麦屋さんのカレーのようなイメージを抱いています。
一方、今回は青唐辛子、柚子皮、さんしょう、紫蘇、生姜、白胡麻と6種の“和スパイス”を使用していて、グッとスパイスフル。同じカレーうどんでもずいぶん方向性が違います。
●もちろん「おあげ」入り
スパイスカレー仕立てでも、具材にはおなじみのふっくらとしたおあげを使用。甘みのあるおあげが、和スパイスの辛みを引き立てるといいます。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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