避難所での宿泊やトイレ仮設に役立つ2WAY「防災テント」が31％オフ。もしもの前に備蓄が吉

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【Amazonで割引中】キングジム「防災テント（BTN100-KH）」をチェック！

キングジムの「防災テント（BTN100-KH）」がAmazonで割引対象。参考価格12,100円から31％オフの8,382円で販売中。

キングジムの「防災テント（BTN100-KH）」は、縦横2wayで使える1人用タイプ。向きを変えて使えるという、ちょっと珍しい仕様。コンパクトに折りたたんで収納でき、組み立ても簡単で、「もしも」のときにもスムーズに使える。

①縦横2way、着替えから休息まで対応

「防災テント（BTN100-KH）」は縦横2wayで使え、縦向きでは着替えやトイレ、横向きでは休息に使用できる。同シリーズには、複数人で使える大型タイプの「BTN200-KH」もラインアップしている。

②シルバーコーティング、メッシュ窓も装備

生地には透けにくいシルバーコーティングを採用し、着替えやトイレでのプライバシーに配慮。側面には内側から開くメッシュ窓を備え、テント内の換気ができる。外側にはA4サイズの紙を入れられる透明ポケットも付いている。

③内側にホルダーとフック、蓄光パーツも採用

内側にはトイレットペーパーやタオルを掛けられるホルダーを装備。上部のフックには紐付きライトなどを掛けられる。外側側面のタグとファスナーの引き手には、暗い場所でも見つけやすい蓄光パーツを採用している。