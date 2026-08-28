防災ガジェット2026 第1回
避難所での宿泊やトイレ仮設に役立つ2WAY「防災テント」が31％オフ。もしもの前に備蓄が吉
2026年08月28日 22時00分更新
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【Amazonで割引中】キングジム「防災テント（BTN100-KH）」をチェック！
キングジムの「防災テント（BTN100-KH）」がAmazonで割引対象。参考価格12,100円から31％オフの8,382円で販売中。
キングジムの「防災テント（BTN100-KH）」は、縦横2wayで使える1人用タイプ。向きを変えて使えるという、ちょっと珍しい仕様。コンパクトに折りたたんで収納でき、組み立ても簡単で、「もしも」のときにもスムーズに使える。
①縦横2way、着替えから休息まで対応
「防災テント（BTN100-KH）」は縦横2wayで使え、縦向きでは着替えやトイレ、横向きでは休息に使用できる。同シリーズには、複数人で使える大型タイプの「BTN200-KH」もラインアップしている。
②シルバーコーティング、メッシュ窓も装備
生地には透けにくいシルバーコーティングを採用し、着替えやトイレでのプライバシーに配慮。側面には内側から開くメッシュ窓を備え、テント内の換気ができる。外側にはA4サイズの紙を入れられる透明ポケットも付いている。
③内側にホルダーとフック、蓄光パーツも採用
内側にはトイレットペーパーやタオルを掛けられるホルダーを装備。上部のフックには紐付きライトなどを掛けられる。外側側面のタグとファスナーの引き手には、暗い場所でも見つけやすい蓄光パーツを採用している。
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