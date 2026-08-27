25周年記念展覧会「FINAL FANTASY X MUSEUM-幻光の記憶-」も開催決定！
特製スリーブケース付き！Switch 2『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』パッケージ版が本日発売
スクウェア・エニックスは8月27日、Nintendo Switch 2用ソフト『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』パッケージ版を発売。価格は7480円だ。
※ダウンロード版は6688円で配信中。
今年でオリジナル版『FINAL FANTASY X』の誕生から25周年を迎えることを記念し、パッケージ版には「FFX 25周年記念ロゴ」のアートをあしらった特製スリーブケースを付属する。
メモリアルイヤーにしか手に入らない限定コレクターズアイテムとなるので、ぜひ早めにゲットしよう。
※周年記念スリーブは期間限定付属です。生産時期により付属しない場合がございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。
＜特典情報＞
《スクウェア・エニックス e-STORE 特典》
デジタル壁紙
https://store.jp.square-enix.com/estore/g/gPOT-P-ABPVA/
《Amazon.co.jp 限定》
オリジナルステッカー
https://www.amazon.co.jp/product/dp/B0H3NKSYXJ
※特典内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※数に限りがございます。無くなり次第、終了いたします。
■ダウンロード版︓配信中
《Nintendo Store》
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113867
■25周年記念展覧会『FINAL FANTASY X MUSEUM-幻光の記憶-』開催決定︕
2026年9月12日～9月27日の期間、ルミネゼロ（ニュウマン新宿 5F）にて、『ファイナルファンタジーX』の25周年を記念した展覧会「FINAL FANTASY X MUSEUM-幻光の記憶-」の開催が決定した。開発資料をはじめとする貴重な展示物の数々を公開予定だ。
チケット好評発売中。展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズなどの最新情報は公式サイト・公式Xを確認しよう。
「FINAL FANTASY X MUSEUM-幻光の記憶-」公式サイト：https://finalfantasy-x-museum.com/
「FINAL FANTASY X MUSEUM-幻光の記憶-」公式X：https://x.com/FFX_MUSEUM
【ゲーム情報】
タイトル：FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster
（ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター）
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：
ダウンロード版：配信中（2026年7月23日）
パッケージ版：発売中（2026年8月27日）
価格：
ダウンロード版：6688円
パッケージ版：7480円
CERO：C（15才以上対象）
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
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