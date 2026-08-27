コナミデジタルエンタテインメントは8月27日、『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』を、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）向けに発売。価格は6600円だ。

本作は“ソリッド・スネーク”が最後の戦いに挑む『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』（2008年に発売後初の移植）に加え、「スネークイーター作戦」から10年後を描く『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』、ボーナスコンテンツとしてシリーズ外伝作『METAL GEAR Ghost Babel』を収録。

2作品のゲーム内テキストが収録されたシナリオブック、ストーリーやキャラクターを詳しく知る事ができるマスターブック、デジタルサウンドトラックのほか、『METAL GEAR』から『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』までの膨大な情報を網羅したデータベース※1など豊富なデジタルコンテンツも収録する、ファン垂涎のコレクション作品第2弾だ。

※1：『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』のみに付属。「事典モード」「年表モード」「相関図モード」を収録。「メタルギア」シリーズならではの極限のスリル感や当時の興奮を存分にお楽しみください。

また、「MASTER COLLECTION」Vol.1&Vol.2それぞれの収録内容や特典を紹介したトレーラーも公開している。

▼Overview Trailer - METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1

https://youtu.be/XUi_0JdikhQ

▼Overview Trailer - METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2

https://youtu.be/RPFmFH3QOZQ

“メタルギアサーガ”の観点で本コレクションと『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』のつながりを描いたトレーラーも公開中。

▼The Snakes Saga Trailer - METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2

https://www.youtube.com/watch?v=ufn3IMP5CLI

■『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2』収録内容

≪ゲーム作品≫

METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS ★

METAL GEAR SOLID PEACE WALKER (HDエディション版) ★

METAL GEAR Ghost Babel

≪デジタルコンテンツ≫

METAL GEAR SOLID 4 DATABASE

METAL GEAR SOLID 4 シナリオブック

METAL GEAR SOLID 4 マスターブック

METAL GEAR SOLID PEACE WALKER シナリオブック

METAL GEAR SOLID PEACE WALKER マスターブック

METAL GEAR SOLID デジタルサウンドトラック Vol.2

※★の商品は単体発売（ダウンロード版のみ）対象です。

※収録作品およびボーナスコンテンツの詳細は公式サイト（https://www.konami.com/mg/mc2/asia/ja/）をご確認ください。

■発売を記念し「メタルギア」シリーズ公式Xにてフォロー&リポストキャンペーンを開催中！

抽選で合計50名にオリジナルTシャツまたはB2ポスターが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催中。開催期間は、2026年8月27日9時～9月13日23時59分まで（JST）。

※詳細は「メタルギア」シリーズ公式X（@metalgear_jp）をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2

（メタルギア ソリッド: マスターコレクションVol.2）

ジャンル：

『METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS』： タクティカル・エスピオナージ・アクション

『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』： タクティカル・エスピオナージ・オペレーション

販売：KONAMI

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年8月27日）

価格：6600円（パッケージ版／ダウンロード版）

※XSX|S／PC（Steam）はダウンロード版のみ

プレイ人数：

オフライン：1人

オンライン：最大6人（『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』プレイ時）

※Nintendo Switch 2／Nintendo Switchではローカル通信対戦可能（『METAL GEAR SOLID PEACE WALKER』プレイ時のみ）

CERO：D（17才以上対象）

©Konami Digital Entertainment