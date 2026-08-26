エレコム、Qi2対応の薄型モバイルバッテリー発売　5000mAh・最大15W、厚さ6.2mmモデルも

エレコムは、スマートフォン背面にマグネットで装着し、ケーブルなしで充電できる薄型モバイルバッテリーを発売した。ラインアップは、Qi2対応で最大15Wのワイヤレス充電が可能な5,000mAhモデルと、iPhone 17より薄い約6.2mmの3,000mAhモデルの2種だ。価格はいずれもオープン価格。

5,000mAhモデルは薄さ約8.5mm、重量約120gのスリム設計で、Qi2またはMagSafe対応端末にマグネット装着して使う。USB Power Delivery最大20Wの有線充電にも対応し、ワイヤレス充電と併用時の合計最大出力は15Wだ。さらに、充電中の温度上昇を抑える「Thermal Select」を初搭載し、電源ボタンの長押しでLow Modeへ切り替えられるという。約1,800mAhのスマートフォンなら約1.6回の充電が目安だ。

3,000mAhモデルは、MagSafe対応iPhone向けの超薄型仕様で、厚さ約6.2mm、重量約85gという携帯性の高さが特徴だ。ワイヤレス充電は最大7.5W、USB Type-Cポートからの有線充電は最大10Wに対応する。約1,800mAhのスマートフォンなら約0.9回の充電が目安だ。

両モデルとも、温度監視や異物検知、多重保護などの安全設計を備え、異常検知時には自動停止する。パススルー充電にも対応し、本体とスマートフォンを同時に充電できる。5,000mAhモデルにはUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属する型番があり、3,000mAhモデルを含む一部型番はケーブル同梱なしだ。いずれもAC充電器は別売りとなる。