グローバル版も近日公開予定！
フリーシナリオ型のAIチャット形式RPG『RyzaChat:AIライザと創るあなただけのひと夏の夢物語』が日本国内でサービス開始！
SpiralAIは8月25日、コーエーテクモゲームスよりライセンスを受けたiOS／Android向けタイトル『RyzaChat:AIライザと創るあなただけのひと夏の夢物語』について、日本国内で提供開始した。本作は基本プレイ無料、アプリ内購入あり。対応言語は、日本語／英語／ポルトガル語（ブラジル）／インドネシア語／ヒンディー語／中国語（繁体字）の6言語。また、6言語対応のグローバル版も近日公開予定だ。
『アトリエ』シリーズをはじめ数々のRPGを世に送り出してきたコーエーテクモゲームス ガストブランドと、SpiralAI独自開発の「SpiralLLM」や音声合成技術を自社開発してきたSpiralAI。日本のRPGづくりの蓄積と、日本発の独自AIモデル――この2つが手を組み、世界に向けて高品質なAI×RPG体験に挑む。それが本作『RyzaChat:AIライザと創るあなただけのひと夏の夢物語』だ。
本作は、コーエーテクモゲームスの人気RPG『ライザのアトリエ 1～3』の世界を舞台に、「話すだけ」で旅・調合・戦闘までを楽しめる、フリーシナリオ型のAIチャット形式RPG。従来のRPGのようなコマンドやボタン選択ではなく、あなたとクーケン島との世界の人たちとの物語を動かす。会話にあわせて表情や仕草まで変化するライザと、原作の世界で過ごす、これまでにない夏を体験可能だ。
▼ダウンロードはこちら
・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/ryzachat-ai/id6763540981
・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=ai.gospiral.atelierryza
▼声優・のぐちゆりさんの世界最速プレイ動画はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=6GsUwOBTUTM
■本作が守った5つの原則｜絵・声・言葉・世界・還元
アセットはすべて人の手で作成、テキストと音声にAIを使用している。
ライザ役の声優・のぐちゆりさん／イラストレーター・トリダモノさん
原則1｜絵と映像は、人の手で
本作のライザのアセットは、イラストレーター・トリダモノさんの監修のもと、すべて人の手で制作している。画像生成AI・動画生成AIは一切使用していない。
原則2｜声は、本人×独自音声合成技術
ライザの声は、原作声優・のぐちゆりさんによる本アプリ専用収録を素材とし、SpiralAI独自の音声合成開発で運用している。
原則3｜テキストは、自社モデル「SpiralLLM」
ライザとのテキストAIは、「ライザのアトリエ」の原作のすべてのシナリオと設定集を学習して生まれた、SpiralAI独自開発の「SpiralLLM」を採用。SpiralLLMは、利用条件を確認した公開モデルをベースに、同社および権利者が適法な利用権限を有するデータのみを用いて追加学習・調整している。
AIはプライバシー重視設計で、ユーザーとの会話内容をAIモデルに学習させることはないとのこと。
原則4｜世界は、原作のままに
舞台となるクーケン島のマップ、キャラクター、設定はすべて「ライザのアトリエ」原作を踏襲し、コーエーテクモゲームス（ガストブランド）監修のもと構築している。
原則5｜収益は、つくり手へ
本作の売上は、使用したイラスト・音声・原作素材に応じて、イラストレーター・声優・原作IPホルダーへロイヤリティとして還元される。AIキャラクター体験を、クリエイターとともに育てていくための仕組みだという。
■「フリーシナリオ型のAIチャット形式RPG」とは？
-ライザとの会話が、そのまま物語になる
本作に、決められたシナリオはない。物語を動かすのは、ライザとのなにげない会話だ。「今日は森で素材を探したい」「新しい調合を覚えたい」「お店を開いてみようかな」――やりたいことを話すほど、ライザがそれに応え、ふたりのひと夏が少しずつかたちになっていく。
物語を進めたいときは「RPGモード」、ライザとゆっくり過ごしたいときは「雑談モード」。その時々の気分にあわせて、ふたりの夏の過ごし方を選べる。
また、自由なのは物語の展開だけではない。歩く、素材を集める、調合する、お店を切り盛りする、仲間と戦う――クーケン島でのあらゆる行動が、決まった手順やコマンドではなく、ライザとの会話から生まれる。
あなたの言葉次第で、過ごし方も冒険の進み方も変わっていく。それが、フリーシナリオ型のAIチャット形式RPGならではの体験だ。
●クエスト機能｜あなただけのクエストが無限に生成される
序盤では、ライザから「クーケン島の外へ出るための舟を作る」という初回クエストが提示される。プレイヤーはライザと相談しながら必要な材料を集め、錬金術で舟を調合。舟が完成するとワールドマップが解放され、好きな場所へ移動できるようになる。
以降はRPGモード進行に応じて新たなクエストが順次解放され、ライザと相談しながら次の目的へ進んでいく。
●持ち物／スタミナ／コール機能｜会話で生まれたパラメータがUIに正しく反映
冒険中の行動や会話は、そのままゲームの状態管理につながる。ライザと相談しながら状況を確認し、次の行動を選ぶことで、RPGとしての進行を自然に楽しむことが可能だ。
・持ち物：会話中に入手したアイテムが「持ち物」に保存される。採集素材、調合アイテム、クエスト報酬などが反映され、会話中にいつでも使用可能。素材が足りない場合は、ライザが不足素材と採集場所を教えてくれる。
・スタミナ：探索や戦闘で消費する。「少し休みたい」「これを食べよう」などと伝えると、ライザが持ち物を確認し、使える食べ物や回復アイテムを提案する。
・コール：本作のゲーム内通貨。船や家などを建てる際にも必要。「家を建てるにはコールがどれくらい必要？」と相談すれば、ライザが必要なコールや素材を確認してくれる。
●ワールドマップ｜クーケン島全域を自由に移動
初回クエストで舟が完成すると、原作マップに準拠したクーケン島のワールドマップが解放される。行きたい場所を会話で伝えるだけで、ライザと一緒に採集・戦闘・建設・調合を楽しめるエリアへ移動可能だ。地域ごとに採集できる素材や出会えるキャラクターが異なり、探索の幅が広がっていく。
●登場人物｜原作キャラクターすべてが登場
舞台は原作マップを踏襲したクーケン島。おなじみのキャラクターたちが登場し、旅、採集、調合、戦闘、建設など、原作の世界に暮らしているような没入体験を届ける。
SpiralAI 代表取締役CEO 佐々木雄一氏 コメント
あらかじめ決められたストーリーを追うだけではなく、キャラクターとの会話を通じて、自分自身も一緒にストーリーを作っていく。僕自身、「こんな体験ができたら面白いだろうな」と、とてもワクワクしながら開発してきました。
その新しい体験を、世界中に多くのファンを持つ「ライザのアトリエ」で実現する機会をいただけたことは、本当に光栄です。新しい挑戦にご一緒いただいたコーエーテクモ様に、改めて感謝を申し上げます。
ぜひ実際にライザに話しかけてみてください。何を話すのか、どんな行動をするのかによって、きっと一人ひとり違う物語が生まれていくと思います。そんな今までにない体験を、ぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです。
【ゲーム情報】
タイトル：『RyzaChat:AIライザと創るあなただけのひと夏の夢物語』
ジャンル：フリーシナリオ型のAIチャット形式RPG
配信：SpiralAI
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年8月25日）
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Developed by SpiralAI
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