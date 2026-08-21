Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第648回
「完成度の高いゲーミングマウスが欲しい」ならLAMZU×REJECTコラボモデルに飛び付くべし！
2026年08月21日 21時00分更新
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REJECTのゲーミングマウスをチェック
Amazon.co.jpにて、REJECTのゲーミングマウス「LAMZU MAYA X REJECTモデル【8Kドングル入り】」が販売中だ。参考価格は1万9800円だが、タイムセールにより10％オフの1万7820円で購入できる（8月21日時点）。
本製品は、LAMZUとREJECTがコラボした限定デザインモデル。約47gの軽量設計や80時間連続プレイが可能なバッテリー、8000Hzのポーリングレート、ドングル採用、多様な持ち方に対応する左右対称の形状などが特徴となっている。
プロレベルの性能が魅力の一台
ユーザーレビューを見ると、“すごくフィットしていて持ちやすい／完成度の高いスタンダードマウスのひとつ／現在最高峰マウスの1つ”といった声が寄せられている。完成度の高さが大きなポイントになっているようだ。現時点では10％オフの価格で販売中なので、強さを実感したい人はぜひ本製品を手にとってみてほしい。
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