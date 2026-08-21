Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第646回
20万円未満でゲーミングPCデビューできる！ RTX 5060搭載のデスクトップが19万8000円
2026年08月21日 19時30分更新
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TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPC「TG-RTX5060-5700X-32GB-CX2B-1TB」が販売中だ。価格は19万8000円。
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、電源ユニットは850W 80Plus Gold認証、OSはWindows 11 Homeなど。
20万円未満の予算で手に入るゲーミングPC
ユーザーレビューを見ると、“動作が快適で期待以上／本体が軽いため設置しやすい／音が静か”といった声が寄せられている。スペックを見る限り、最新ゲームはもちろん、軽めの編集作業もできそうだ。ゲーミングPCが欲しいけれども、20万円以上の価格はどうも手が届かない……。そんな人は、本製品をチェックしてみてほしい。
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