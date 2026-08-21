Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第645回
ゲーム機ごとにヘッドセットを変えたくない！ 幅広く対応する「HyperX Cloud III 」に全部任せよう
2026年08月21日 19時00分更新
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HyperXの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXの有線ゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。参考価格は1万2980円だが、タイムセールにより15％オフの1万980円で購入できる（8月21日時点）。
本製品は、角度付き53mmドライバーを搭載した有線ゲーミングヘッドセットで、PCやPS5、XBOX Series X|S、Nintendo Switchなどに対応する。クリアなボイスチャットや通話が可能なマイクのほか、柔軟性と耐久性を重視した設計などが特徴となっている。
高評価続出のゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると、“装着感も音質も良い／マイクは問題なく聞き取れるレベル／ゲーム中の足音だけでなく音楽もいい音で聴ける”といった声が寄せられている。装着感や音質の評価が高いようだ。現時点では15％オフの価格で購入できるため、高品質なゲーミングヘッドセットを探している人にオススメだ。
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