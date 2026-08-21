「ファンタジーライフｉ」がスマホに登場 レイトン・妖怪ウォッチのコラボ装備も実装
レベルファイブは8月20日、スローライフRPG「ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女」のスマートフォン版を配信開始した。価格は3900円と、コンシューマー版（7678円）より安く設定されている。
本作は、ライフと呼ばれる14種類の職業を自由に切り替えて、ファンタジー世界で自由きままな生活を送るスローライフRPG。コンシューマー版では150万本を売り上げる大ヒットを記録した。
スマホ版の登場により、いつでもどこでも本作を楽しめるようになる。既存機種とのクロスセーブ／クロスプレイにも対応しているため、データをそのまま引き継いで遊べるのは嬉しいポイント。もちろん無料大型DLCも収録済みだ。
これを記念し、レベルファイブ作品のコラボコスチュームも追加。レイトン教授やジバニャンになり切って、普段とひと味違う冒険に出かけよう。
【ゲーム情報】
タイトル：ファンタジーライフｉ グルグルの竜と時をぬすむ少女
ジャンル：みんなのスローライフRPG
制作・販売：レベルファイブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）／iOS／Android
発売日：発売中（2025年5月22日）／スマホ版：発売中（2026年8月20日）
価格：
通常版：7678円（パッケージ／ダウンロード）
Nintendo Switch 2 Edition：7978円（ダウンロード）
デジタルデラックスエディション：8778円（ダウンロード）
スマホ版：3900円（ダウンロード）
CERO：A（全年齢対象）
©LEVEL5 Inc.
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