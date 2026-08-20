ニンテンドーeショップでは「囚われのパルマ」シリーズの10周年記念セールを実施中！

カプコンは8月20日、各デジタルストアにて「CAPCOM END OF SUMMER SALE」を開催中だと発表。セール期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

PlayStation Storeでは、2026年8月18日に配信開始となったPlayStation 5／PlayStation 4版の『新 鬼武者 DAWN OF DREAMS』が、PS Plus会員限定で配信記念の初セール中。

新たな舞台で幻魔との死闘を描いた新生「鬼武者」として20年前に発売された『新 鬼武者 DAWN OF DREAMS』。個性豊かな仲間たちと共闘する「従者システム」や、シリーズ特有のカウンターアクション「一閃」など、「バッサリ感」がパワーアップした爽快なアクションを今こそ体験しよう。

また、ニンテンドーeショップでは「囚われのパルマ」シリーズの10周年記念セールを実施中。ぜひこの機会にハルト、アオイ、チアキとの甘く切ない恋愛を体験してみよう。

ほかにもXBOX Storeでは、初セールの『ストリートファイター6 - Year 3 キャラクターパス』および『ストリートファイター6 - Year 3 アルティメットパス』を含む「ストリートファイター」シリーズに加え、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ロックマン」「デビル メイ クライ」「逆転裁判」「鬼武者」などの人気シリーズがお得なセール中だ。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているのでえ、詳細は特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM END OF SUMMER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale05-pf312/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■PlayStation Store

2026年9月1日23時59分まで

※PS Plus会員限定

PS5／PS4『新 鬼武者 DAWN OF DREAMS』（ゲーム本編）

通常価格：1000円

セール価格【50％オフ!!】：500円

■ニンテンドーeショップ

2026年9月13日23時59分まで

【囚われのパルマ Anniversary Sale】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_4

Switch『囚われのパルマ』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【51％オフ!!】：1990円

Switch『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1990円

Switch『囚われのパルマ デラックス エディション』（ゲーム本編＋DLC セット）

通常価格：6101円

セール価格【50％オフ!!】：2990円

収録内容：

『囚われのパルマ』（ゲーム本編）

『囚われのパルマ 追加コンテンツパック A』

『囚われのパルマ 追加コンテンツパック B』

Switch『囚われのパルマ Refrain デラックス エディション』（ゲーム本編＋DLC セット）

通常価格：6990円

セール価格【50％オフ!!】：3490円

収録内容：

『囚われのパルマ Refrain』（ゲーム本編）

『囚われのパルマ Refrain 追加コンテンツパック A』

『囚われのパルマ Refrain 追加コンテンツパック B』

『囚われのパルマ Refrain 追加コンテンツパック C』

■XBOX Store

2026年8月25日8時59分まで

XSX|S『ストリートファイター6』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

XSX|S『ストリートファイター6 - Year 3 キャラクターパス』（追加コンテンツ）

通常価格：3000円

セール価格【20％オフ!!】：2400円

XSX|S『ストリートファイター6 - Year 3 アルティメットパス』（追加コンテンツ）

通常価格：4800円

セール価格【20％オフ!!】：3840円

XSX|S／XBOX One／PC（Windows）『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク ダブルデラックスセット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ＋デラックスキット）

通常価格：6990円

セール価格【75％オフ!!】：1747円

XBOX One『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション デジタルデラックス』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ＋デラックスキット）

通常価格：4990円

セール価格【67％オフ!!】：1646円

XSX|S『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ デラックスエディション』（ゲーム本編＋デラックスキット）

通常価格：1万990円

セール価格【15％オフ!!】：9341円

XBOX One『モンスターハンターストーリーズ 1+2DX ダブルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円

セール価格【60％オフ!!】：2796円

収録内容：

『モンスターハンター ストーリーズ』

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～ デラックスエディション』

XSX|S『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：9990円

セール価格【20％オフ!!】：7992円

XSX|S／XBOX One『バイオハザード RE:2 デラックスエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：4990円

セール価格【80％オフ!!】：998円

XSX|S／XBOX One『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【80％オフ!!】：1198円

収録内容：

『バイオハザード RE:2』

『バイオハザード RE:3』

XSX|S／XBOX One『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』（ゲーム本編+ウィンターズ エクスパンション）

通常価格：4990円

セール価格【70％オフ!!】：1497円

XSX|S／XBOX One『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』（ゲーム本編＋DLCパック）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

XSX|S／XBOX One『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

XBOX One『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

通常価格：1490円

セール価格【67％オフ!!】：491円

XBOX One『ロックマン クラシックス コレクション 2』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【75％オフ!!】：497円

XBOX One『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

XBOX One『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【55％オフ!!】：2695円

収録内容：

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

XBOX One『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

収録内容：

『鬼武者』

『鬼武者2』

XBOX One『鬼武者2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

XBOX One『鬼武者』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【50％オフ!!】：1495円

XSX|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

XSX|S『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

XBOX One／PC（Windows）『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

XBOX One／PC（Windows）『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

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