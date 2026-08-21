サブPCや子ども用ならベストチョイスかも。RTX 3050搭載15.6型フルHDゲーミングノートが15万9800円

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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL5C-R35-5N」が販売中だ。価格は15万9800円。

サブ用や子どもの入門などにオススメの一台

本製品は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ひと昔前のスペックだが、軽めのゲームは問題なく遊べる。グラフィック設定を調整することで、最新のゲームタイトルも遊べるだろう。サブ用のゲーミングノートPC、子どものプレゼントに最適と言える。20万円未満の予算でゲーミングノートが欲しい人にオススメだ。