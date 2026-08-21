文句なしの高性能ゲーミングディスプレーが過去30日間で最低価格に！ QD-OLEDの27型WQHDで国内3年保証付

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GIGABYTEの27型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの27型ゲーミングディスプレー「FO27Q3 AORUS」が販売中だ。過去価格は11万6900円だが、執筆時点では15％オフの9万9800円で購入できる（8月20日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のQD-OLEDを搭載する27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大360Hz、応答速度は0.03ms、インターフェースはDisplayPort・HDMI×2、USB Type-Cなど。

有機EL搭載の最強ディスプレー

ユーザーレビューを見ると、“最強／値は張るものの、27型・平面ディスプレー派にオススメ”といった声が寄せられている。ゲーム特化の高スペックと映像美に優れたQD-OLEDパネルがポイントになっているようだ。現時点では10万円を切る価格で販売しているので、ハイスペックのゲーミングディスプレーを欲している人は早めにチェックしてみては？