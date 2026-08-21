Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第642回
ゲーム体験を極めたいなら有機ELディスプレー一択。280Hz＆0.03msの26.7型QHDが17%オフのタイムセール中
2026年08月21日 13時30分更新
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Dellの26.7型有機ELゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Dellの26.7型有機ELゲーミングディスプレー「AW2725D」が販売中だ。参考価格は7万9800円だが、タイムセールにより17％オフの6万5980円で購入できる（8月20日時点）。
本製品は、QHD（2560×1440ドット）のQD-OLEDを搭載する26.7型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは最大280Hz、応答速度は0.03ms、インターフェースはHDMI×2・DisplayPort・USB Type-Cなど。
有機ELの映像美に感動すること間違いなし
ユーザーレビューを見ると、“日常使いでもゲームでも最高／買って正解のディスプレー／文句なしの映像美”といった声が寄せられている。ゲームに強いスペックに加え、有機ELの映像美が魅力の本製品。現時点では17％オフのタイムセール中なので、気になる人は早めにチェックしてほしい。
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