スパイク・チュンソフトは8月19日、ゾンビパンデミックサバイバルゲーム『Into the Dead: Our Darkest Days』について、Nintendo Switch 2版／PlayStation 5版を日本国内向けに発売すると発表。発売時期は2027年予定、価格は未定だ。

また、プレイ映像をふんだんに盛り込んだティザートレーラーも公開している。

▼ティザートレーラー

https://youtu.be/XIcazpIRwco

『Into the Dead: Our Darkest Days』は、横スクロールアクションで展開するサバイバルゲーム。プレイヤーは、ゾンビパンデミックに襲われた街で絶望の淵に立つ生存者たちを操作し、街からの脱出を目指す。街の中で物資を集め、シェルターを強化し、武器やツールをクラフトし、時に生存者の飢えや疲労やメンタルを適切に管理するなど、やるべきことは多岐に渡る。プレイヤーは適切な選択と正確な行動で、この未曽有の危機を乗り越えていく。

本作はPikPokが開発し、2025年4月にSteamでアーリーアクセスを実施。現在まで13回におよぶ継続的なアップデートで、機能追加および改善を重ねてきた。その結果、約9000件のレビューを集め、9割もの「好評」を獲得している。Steam版は、2027年3月に正式リリース予定だが、そのNintendo Switch 2／PlayStation 5版を、スパイク・チュンソフトが日本国内向けに販売することになる。

■ゲームの特徴

＜背景＞

1980年、テキサス州の街ウォルトンはゾンビであふれかえっていた。窮地に立たされた生存者となり、物資を集めて装備を整え、安全なシェルターを探して過酷なサバイバルを乗り越えよう。慎重に計画を立て、力をあわせ、決して立ち止まってはならない――この地獄から生還したいのなら。

＜プレイヤーの行動＞

・ゾンビパンデミックで崩壊した街には、孤立した生存者がまだ残っている。しかし、見つけた際の選択は重要。仲間に引き入れて人手を増やすか？ 見捨てて物資を独占するか？

・街を探索して資源を集める際には、ゾンビや敵対的な人と出会うこともある。危機が迫ったときは、逃げるかそれとも戦うか慎重に決断を下さなければならない。武器に使えそうなものを探すか、クラフトして備えよう。

・即席で補強した建物をシェルターとして、ゾンビの脅威から逃れよう。

・同じシェルターに止まるとゾンビの攻撃は徐々に熾烈さを増していく。バリケードが突破される前に新たなシェルターを探し、常に移動し続けよう。

・極限状態だからこそ、食事と休息を取ることは重要。またこの絶望に飲み込まれないように仲間のメンタルには気を配ろう。

【ゲーム情報】

タイトル：『Into the Dead: Our Darkest Days』

ジャンル：ゾンビパンデミックサバイバルゲーム

販売：スパイク・チュンソフト

開発・発売：PikPok（Prodigy Design Ltd.）

プラットフォーム：Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5

発売日：2027年予定

価格：価格未定

CERO：審査予定