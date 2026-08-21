Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第640回
安価で失敗しないコントローラーといえばコレ！ PCやプレステに対応するLogicool Gの「F310r」がさらに12％オフで販売中
2026年08月21日 12時30分更新
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Logicool Gのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲームコントローラー「F310r」が販売中だ。参考価格は2860円だが、執筆時点では12％オフの2527円で購入できる（8月20日時点）。
本製品は、PCやPlayStation 5に対応する有線のゲームコントローラー。手に馴染みやすいレイアウトのほか、独自の4スイッチ十字キー、簡単な設定などが特徴となっている。
安価で使いやすい、定番コントローラー
ユーザーレビューを見ると、“何年もお世話になっている製品／使い慣れたらコレしか買わなくなる／安価で問題なく使えるのでリピート”といった声が寄せられている。安価で使いやすいコントローラーとして人気のある本製品。現時点では12％オフの価格で買えるため、安価なコントローラーを探している人はチェックしてみては？
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