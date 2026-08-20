Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第639回
汎用ゲームコントローラー最初の1台にピッタリ！ ホール効果スティックに連射機能、充電ドックまで付いて3999円
2026年08月20日 19時30分更新
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ECHTPowerのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、ECHTPowerのゲームコントローラー「EP01DZ（ブラック）」が販売中だ。参考価格は4399円だが、執筆時点では9％オフの3999円で購入できる（8月20日時点）。
本製品は、PCやNintendo Switch、モバイルに対応するゲームコントローラー。1000Hzのポーリングレートやホール効果スティック、RGBライト、TURBO連射機能などを備える。ワイヤレス充電に対応する充電ドックも付属。
充電ドック付きのコントローラーが今なら4000円切り
ユーザーレビューを見ると、“充電や接続がラク／ワイヤレス入門にはちょうどいい／充電ドックまで付いていて大満足”といった声が寄せられている。使い勝手の良いコントローラーと充電ドックのセットがポイントになっているようだ。現時点では4000円を切る価格で購入できるため、気になる人は早めにチェックしてほしい。
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