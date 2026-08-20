Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第638回
新旧SwitchのJoy-ConとProコンを最大6台同時充電できるスタンド発見！ 3000円台の価格も魅力的
2026年08月20日 19時00分更新
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Switch 2対応充電スタンドをチェック
Amazon.co.jpにて、PhyiFlbeyの「Switch 2対応充電スタンド」が販売中だ。価格は3299円。
本製品は、Nintendo Switch 2（初代Switchも含む）のJoy-ConとProコントローラーを充電できるスタンド。4個のJoy-Con用充電ポート、4個のJoy-Con 2用充電ポート、2個のProコントローラー用充電ポートを備えており、6台同時充電ができるという。そのほか、9種類のRGBライト、LED充電インジケーターなども備える。
新旧SwitchのJoy-Conを充電できる
ユーザーレビューを見ると、“コンパクトで場所をとらない／新旧SwitchのJoy-Conをスムーズに充電できる／丁寧な作りなのでとてもオススメできる”といった声が寄せられている。コンパクトで多機能な部分がポイントになっているようだ。SwitchのJoy-ConとProコントローラーを充電できるデバイスが欲しい人は、本製品をオススメしたい。
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