「軽いマウスで強くなりたい」なら！ 本体36g＆8KポーリングレートのCORSAIR「SABRE v2 PRO」が9％オフ

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CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、CORSAIRのワイヤレスゲーミングマウス「CORSAIR SABRE v2 PRO」が販売中だ。参考価格は1万5980円だが、執筆時点では9％オフの1万4478円で購入できる（8月20日時点）。

本製品は、FPSプレイヤー向けに作られたというワイヤレスゲーミングマウス。36gの軽量設計のほか、8000Hzのポーリングレート、3万3000DPIのトラッキング・750IPSのスピード・50Gの加速度を実現させたセンサー、最大70時間のワイヤレスバッテリーなどが特徴だ。

軽くて強いゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、“軽さ、形、価格すべてが最高／日本国内で使用できるおすすめの超軽量マウス／軽さを求めるなら一級品”といった声が寄せられている。高性能かつ軽量がポイントになっているようだ。軽量のゲーミングマウスが欲しい人、8000Hz対応のゲーミングマウスが欲しい人は、本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。