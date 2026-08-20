最新ゲームがヌルヌル動くゲーミングノートPCを今買うなら。RTX 5070＆32GBメモリの16型大画面TUF Gamingがオススメ！

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP」が販売中だ。参考価格は40万9800円だが、タイムセールにより15％オフの34万9800円で購入できる（8月20日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 260」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載する16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5070搭載ゲーミングノート、今なら6万円オフ

ユーザーレビューを見ると、“最新ゲームもヌルヌル動く／全体的に素晴らしいノートPC／スペック不足もないので満足”といった声が寄せられている。申し分のないスペックと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。現在は6万円オフの価格で買えるため、高スペックのゲーミングノートPCが欲しい人はチェックしてみては？