「ゲーム・配信・編集をPC1台で快適にこなしたい！」 今安売り中のRyzen 7＆RTX 5060 Ti 16GBのGALLERIAイチオシ

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GALLERIAのゲーミングPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAのゲーミングPC「GALLERIA XPR7A-R56T16G-WL」が販売中だ。過去価格は32万7080円だが、執筆時点では8％オフの29万9880円で購入できる（8月20日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 7 7700」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Ti（16GB GDDR7）」を搭載するゲーミングPC。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060 Ti搭載モデルが30万円切り

ユーザーレビューを見ると、“これで十分なゲーミングPC”といった声が寄せられている。最新ゲームも快適に遊べるスペックが魅力。ゲームだけでなく軽めの編集作業もこなせるだろう。現時点では30万円を切る価格で販売中だ。気になる人はチェックしてみては？