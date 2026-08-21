【本日から】うなぎが110円！ くら寿司、黒毛和牛も並ぶ「うなぎと肉」フェア

回転寿司チェーン「くら寿司」は、「うなぎと肉」フェアを本日より期間・数量限定で開催します。

「うなぎ（一貫）」を110円の特別価格で販売するほか、浜名湖産のうなぎや黒毛和牛、宮崎牛を使ったメニューをラインアップ。さらに、夏限定メニューとして「濃厚えびまぜそば」も本日より販売します。

※以下、再掲載となります。

回転寿司チェーン「くら寿司」は8月21日より、「うなぎと肉」フェアを期間・数量限定で開催します。

「うなぎ（一貫）」を110円の特別価格で販売するほか、浜名湖産のうなぎや黒毛和牛、宮崎牛を使ったメニューなどをラインアップします。また、同日より夏限定メニューとして「濃厚えびまぜそば」も販売します。

くら寿司「うなぎと肉」フェアで110円うなぎが登場

▲うなぎ（一貫） 110円

フェアの目玉として、「うなぎ（一貫）」を、期間限定で全店110円の特別価格で販売します。

丁寧に焼き上げた後、蒸しの工程を経て、タレ漬けと炭火焼きなどによる焼き工程を3回繰り返し、醤油ベースの甘辛いタレと合わせた商品です。

また、QRクーポンサービスの対象商品となっており、対象のQRコードを読み取りクーポンを取得すると、フェア期間中に1皿分が無料となります。店頭レジで1会計1000円以上の場合に1回利用できます。

▲【浜名湖産】うなぎ（一貫） 380円

浜名湖養魚漁業協同組合ブランドの「でしこうなぎ」を使用したメニューです。

大豆イソフラボン由来の飼料を混ぜたエサで育てたウナギをじっくりと焼き上げ、余分な脂を落としながら旨みを閉じ込めたといいます。

▲うな肝 140円

鮮度の良いうな肝を厳選し、特製のタレで焼き上げた「うな肝」を販売します。山椒をトッピングし、ほろ苦さと香ばしさを加えた商品です。

▲黒毛和牛にぎり（一貫） 380円

その他、和牛を贅沢に使った「黒毛和牛にぎり(一貫)」や宮崎牛を贅沢に乗せた「宮崎牛てんこもり」などのメニューも登場します。

▲宮崎牛てんこもり 270円

▲牛すじ煮込み 115円

▲レーンを走る！たまご 240円

■本格的な「濃厚えびまぜそば」が新登場！

▲濃厚えびまぜそば 580円

らーめん香澄とラーメンステーションを運営するIOBIとの共同開発第3弾として、「濃厚えびまぜそば」を販売します。

北海道産甘エビの頭から抽出しただしを使用し、パウダーやえび油などを組み合わせたエビ豚骨スープに仕上げています。

揚げた桜エビをトッピングしており、サクサクとした食感が楽しめるといいます。持ち帰りはできません。

うなぎも肉も食べたい人へ！

110円の「うなぎ（一貫）」をはじめ、浜名湖産うなぎや黒毛和牛、宮崎牛までそろう今回のフェアは、うなぎと肉を一緒に楽しみたい人には気になるラインアップです。

さらに580円の「濃厚えびまぜそば」も登場するので、寿司以外の限定メニューも合わせてチェックしたいところです。この機会にくら寿司に足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月21日

・終了日：2026年8月30日

「濃厚えびまぜそば」

・開始日：2026年8月21日

・終了日：2026年9月17日

※価格は税込み表記です。