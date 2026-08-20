任天堂は8月18日、スマートフォン向けゲームアプリ「Pictonico! (ピクトニコ!)」の無料で遊べるミニゲームを、2026年9月15日9時59分まで期間限定で、10個に増量中だと発表した。

本作は、スマホに保存された写真をミニゲームとして遊べるゲームアプリ。アプリにはお試し用として3種のミニゲームが用意されている（現在は10個に増量）が、有料のゲームパックを購入することで、最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。

無料で遊べるゲームは、「おしずかに」「ストロー」「ガーデニング」「せいざ」「くみたいそう」「ジグソーパズル」「はなげ」「シャンプー」「ペロペロキャンディ」「かむ」の10種類。

ぜひこの機会に、アプリを無料ダウンロードしてミニゲームを遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Pictonico! (ピクトニコ!)

ジャンル：瞬間アクションゲーム

配信：任天堂

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2026年5月28日）

価格：

ゲームパックVol.1：800円（50種）

ゲームパックVol.2：600円（30種）

※アプリのダウンロードは無料です。

※ゲームプレイにはゲームパックの購入が必要ですが、一部のミニゲームは無料で遊ぶことができます。

※常時のオンライン接続は必要としませんが、以下の処理のために一時的に通信が必要になり、データ通信料がかかる場合があります。

・初回起動時

・ゲームパック購入時

※使われる写真はサーバーに送られることはありません

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