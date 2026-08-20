任天堂「Pictonico!」無料で遊べるミニゲームを期間限定で増量
任天堂は8月18日、スマートフォン向けゲームアプリ「Pictonico! (ピクトニコ!)」の無料で遊べるミニゲームを、2026年9月15日9時59分まで期間限定で、10個に増量中だと発表した。
本作は、スマホに保存された写真をミニゲームとして遊べるゲームアプリ。アプリにはお試し用として3種のミニゲームが用意されている（現在は10個に増量）が、有料のゲームパックを購入することで、最大80種類のミニゲームが遊べるようになる。
無料で遊べるゲームは、「おしずかに」「ストロー」「ガーデニング」「せいざ」「くみたいそう」「ジグソーパズル」「はなげ」「シャンプー」「ペロペロキャンディ」「かむ」の10種類。
ぜひこの機会に、アプリを無料ダウンロードしてミニゲームを遊んでみてはいかがだろうか。
【ゲーム情報】
タイトル：Pictonico! (ピクトニコ!)
ジャンル：瞬間アクションゲーム
配信：任天堂
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2026年5月28日）
価格：
ゲームパックVol.1：800円（50種）
ゲームパックVol.2：600円（30種）
※アプリのダウンロードは無料です。
※ゲームプレイにはゲームパックの購入が必要ですが、一部のミニゲームは無料で遊ぶことができます。
※常時のオンライン接続は必要としませんが、以下の処理のために一時的に通信が必要になり、データ通信料がかかる場合があります。
・初回起動時
・ゲームパック購入時
※使われる写真はサーバーに送られることはありません
©Nintendo Co-developed by INTELLIGENT SYSTEMS
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります